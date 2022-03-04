/683077/رامى-رضوان-جلسة-اليوم-من-المفاوضات-بين-الوفد-الروسى-والأوكراني-تعطى-بصيص-من-الأمل-فى-النفق-المظلم

قال الإعلامي رامى رضوان ان الحرب لا تزال مستمرة بين اوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى ان الكثير من الدول الغربية قد قامت بفرض المزيد من العقوبات على الجانب الروسى، مؤكدا ان الهدف من تلك العقوبات هى ان تؤثر اكبر تأثير ممكن على الرئيس الروسي بوتين.

دوت الخليج

أخر مستجدات الأزمة الروسية-الاوكرانية

وتابع رامى راضون، عبر برنامجه مساء دى ام سى المذاع على قناة دى ام سى، ان الرئيس الروسى كان قد اكد فى جلسة اليوم الخميس بمجلس الأمن القومي الروسى ان العملية العسكرية الروسية تسير وفق الخطة الموضوعة لها ووفق أهدافها المحددة .

وأضاف ان الرئيس الاوكراني كان قد طلب الجلوس مع بوتين وإجراء محادثات، وحث الدول الغربية على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وشعبها.

وأضاف انه جرى اتصال هاتفي اليوم الخميس بين الرئيس الروسى بوتين ونظيره الفرنسي ماكرون،موضحا ان مدة تلك المكالمة الهاتفية كانت حاولى٩٥ دقيقة. كما أشار إلى ان محور حديث بوتين فى تلك المكالمة انه سيواصل القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا.

وأوضح الاعلامى رامى رضوان ان الرئيس الفرنسي كام قد رد على بوتين وقال له ان هذه العميلة سوف تكلف روسيا الكثير وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جدا

الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفد الروسى والأوكراني

وقال رامى رضوان ان الجلسة الثانية من المفاوضات كان من المفترض ان تنعقد امس الأربعاء، ولكنها انعقدت اليوم الخميس بالفعل بين الوفد الروسى والأوكراني

وتابع ان الجانب الاوكراني كان يطمح إلى وجود نتيجة أفضل، معلقا ولكن تلك المفاوضات تدل على انه يوجد أمل ونور فى النفق المظلم

وأضاف انه تم الاتفاق فى هذه الجلسة بين الوفد الروسى والأوكراني على وقف إطلاق نار موقت لحين إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.