/683076/حمادة-هلال-يعترف-في-برنامج-حبر-سري-أنا-ماليش-منافس

ظهر اليوم الفنان حمادة هلال، في برنامج حبر سري الذي تقدمه إسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، وخلال فقرات الحلقة، يتحدث حمادة هلال عن عدد من أسرار حياته وعمله، كما يدلي برأيه في عدد من المواضيع المتنوعة.

دوت الخليج ينقل لكم تفاصيل أستضافة حمادة هلال في برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم

حمادة هلال:"أنا ماليش منافس"

أعلن الفنان حمادة هلال خلال الفقرة الأولى من فقرات حلقته في برنامج حبر سري أنه لا يوجد له منافس؛ لأنه في منطقة خاصه بيه في المجال الفني، سواء في الغناء، أو في إختياراته للأدوار التي يشارك بها في أعمال درامية أو سينمائية، وقال:"مش كل الناس تقدر تقدم اللي انا بقدمه؛ أنا أختياراتي مختلفة وجريئة.

بعد فقرة الإشاعات غنى الناس الحلوة

قدم الفنان حمادة هلال أغنية الناس الحلوة مع الفرقة الموسيقية بعد الإنتهاء من قفرة الإشاعات في برنامج حبر سري، وخلالها صرح أن الفنان خالد سرحان قلبه قلب طفل وهو يحبه كثيرًا وكل إشاعات خلافاتهم في مسلسل المداح كاذبة، كما أقر بفضل كل من محمد وأحمد السبكي في حق السينما المصرية، عندما ساندوا الصناعة في وقات ثورة 25 يناير، وغيروا نوعية الأفلام التجارية التي قانوا يقدموها عندما أعلن الجمهور غضبهم منها، وقال: "حمو بيكا لو مثل هيكون أمتداد للفنان طلعت زكريا.

أغنية مسطول على طريقة جورج وسوف

غنى حمادة هلال أغنيته الشهيرة مسطول، بطريقة الفنان جورج وسوف، كعقوبة بعد ضحكه على صورة عُرضت عليه وكان عليه التماسك، وقص حمادة خلال الفقرة موقف في أحد الحفلات أنه أستنجد بطفل صغير في أحد حفلاته، عندما تضايق بسبب عيب في الصوت أنذاك، وقام بغناء أغنية أشرب شاب.

محمد لطفي يهنئ حمادة هلال على الجزء الثاني لمسلسل المداح

أتصل حمادة هلال بالفنان محمد لطفي كأحد شروط الفقرة الأخيرة في برنامج حبر سري، فبدأ لطفي المكالمة بتهنئة حمادة هلال بالجزء الثاني من مسلسل المداح، وتابع لطفي ليرد على أسئلة عن حمادة هلال، سبق الثاني وجاوبها من قبل لمعرفة مدى قربهما ومعرفتهما الجيدة ببعض، وصرح طارق لطفي أنه علم بحمادة هلال منذ صغره لظهوره في برنامج مع الإعلامي طارق علام، وعندما ذهب له في منزله، أضطرب حمادة وخاف من هيئة لطفي لما كان عليه من بنيان جسماني ضخم ناتج ممارسته لرياضة البوكس، وأشرا لطفي بمدى إحترام هلال وخوفه من الله في كل تصرف.