/683072/محمد-صلاح-اتصدمت-من-عدم-اختياري-أفضل-لاعب-في-العالم

كشف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول، عن صدمته بأنه لم يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "حاجه كويسه انها تستلم جائزة القدم الذهبيه بدلاً مني، ودي حاجه كويسه وبتحصل كتير من لاعبي اعالم أجمعهم".

واكمل: "كنت شايف انها مظلومة معايا في الظهور، بس ملقتش حاجه أفضل من كده علشان أثبت للكل انها ليها فضل كبير".

وزاد: "هي دايماً بتقدملي كل متطلباتي في مسيرتي نجاحي ومشاركاني في كل حاجه ومش هقدر أوفيها حقها".

وأردف: "أتصدمت من عدم اختياري بأفضل لاعب في العالم، مش شايف انها مؤامرة بس في دول بتختار وأختياراتها تحترم".

وأختتم قائلاً: "يكفي العالم كله أنهم بيقولو أني أفضل لاعب في العالم دي بالنسبالي الجايزة".

محمد صلاح: بعد شهرين من إحترافي كنت عايز أرجع مصر

وجاء ذلك خلال اللقاء المسجل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc في التاسعة مساء، في لقاء حواري شامل، وخاص مع الفرعون المصري وأيقونة جماهير ليفربول الإنجليزي.

بدأت الإعلامية إسعاد يونس حلقة برنامجها مع الفرعون المصري محمد صلاح، بمقدمة ولا أروع مشيرة فيها أنها جاءت إليه ليست على مذيعة بل على مساندة أم لأبنها.

وقال: "معاناتي في البداية بعد خروجي من المقاولون لسويسرا، اللغة وبعدها بشهرين، قعدت مع نفسي كنت عايز أرجع مصر".

وأضاف: " ساعدت نفسي بالمشاهدة على فيديوهات تنمية بشرية، وأخت الحجات اللي تشجعني من محترفينا في الخرج".

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت الحالي إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.