/683071/نادر-عباسي-خلال-برنامج-الدوم-أم-كلثوم-إعجاز-متتقارنش-بحد

تحدث المايسترو نادر عباسي، عن مقارنة المواهب هذه الأيام بمواهب الزمن القديم أمثال عبد الحليم حافظ، والفنانة القديرة أم كلثوم، والذي كشف بأن صوت أم كلثوم إعجازي لا يجب المقارنة بهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات المايسترو نادر عباسي خلا برنامج الدوم

وقال نادر عباسي خلال برنامج الدوم، المذاع عبر قناة on: «ام كلثوم اعجاز متتقارنش بحد خالص، ولكن في مواهب تقدر توصل لمستويات عالية، وكل واحد طالما عنده الموهبة هيقدر يحقق اللي هو عايزه».

معلومات عن نادر عباسي

نادر عباسي، أوبرالي مصري ولد في القاهرة. قاد "أوركسترا أوبرا القاهرة" و"أوركسترا السلام في فرنسا"، وكان قائد الأوركسترا في حفل نقل المومياوات الملكية، اشتُهر على نطاق واسع بعد ظهوره مع إسعاد يونس في برنامجها التلفزيوني "صاحبة السعادة".

وُلد نادر في العاصمة المصرية القاهرة. برزت موهبته الموسيقية منذ صغره، وقرر أن يدخل عالم الموسيقى من الباب الأكاديمي متلقيًا كل الدعم من والده، ومخالفًا رغبة والدته في دراسة الطب.

جوائز حصدها نادر عباسي

حصد نادر عباسي على عدد من الجوائز ومنهم جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر الدولي للموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية، الجائزة الأولى لموسيقى الحجرة مقدمة من المجلس الأعلى للثقافة عام 1986، في عام 1992 حصل على جائزة مسابقة المؤلف الموسيقي موتسارت من مؤسسة أصدقاء الكونسرفتوار في جنيف، وجائزة التأليف الأولى للأوركسترا، تبعتها جائزة الفيرتيوزيه عن عامي 1990 و 199.

المرحلة الثانية لبرنامج الدوم

على نفس السياق، انتقل البرنامج لمرحلة جديدة تسمى بمرحلة المفتاح الذهبي، واالتي من خلالها سيمنح للمتسابقين مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم بشكل أكبر أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة على مدار 5 حلقات من أجل اختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم

ويشار إلى أن برنامج "الدوم" حظى في الحلقات الماضية باهتمام جماهيري كبير منذ عرضه على قناة ON، وتعاونت وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة مع برنامج الدوم وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت إشراف وتنفيذ شركة ميديا هب (سعدي جوهر).

ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.