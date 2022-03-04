/683069/أحمد-مرتضى-الزمالك-حصل-على-8-دوري-في-عهد-مرتضى-منصور

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حول ملف التعاقدات مع اللاعبين التي انتهت عقودهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": "أي نادي في العالم عندو أزمة ماليه، عشان محدش يقول أن الزمالك لديه أزمة في الماليات".

وأكمل: "لدينا القدرة المالية على التجديد لأي لاعب لمن يرغب في الإستمرار مع الزمالك، ولكن بشروطنا وسنقدر كل لاعب".

وزاد: "عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانه وسيف الدين الجزيري هؤلاء فقط اللي احنا مجبناهمش، لكن جميع اللاعبين نحن ما قُمنا بشرائهم".

وأردف: "فرجاني ساسي مشي بسبب اللجنة السابقة، لو أحنا اللي كنا متواجدين كان ممكن يقعد، أحانا لما ممشينا كنا مجددين لكل اللاعيبة بإستثناء ساسي".

وأختتم قائلاً: "الزمالك حصل على 8 دوري في تواجد مرتضى منصور عندما كان يشغل عدة مناصب، قبل قدوم مرتضى منصور كان نادي الزمالك 5 دوري فقط".

مرتضى منصور يكشف سبب غياب خماسي الزمالك عن جلسة التجديد

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ملف التجديدات للاعبين، حيث كان من المفترض أن تتم جلسة اليوم للتجديد للاعبين.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية: " طارق حامد تحدث معي وقال هاجي بالليل وهوقع العقد، عشان في أنا في البرنامج التأهيلي".

وعن محمد أبو جبل أكد أنه قال له مستني أخويا يجي من أسيوط، عشان نقعد ونجدد.

وأكد أن حازم إمام جيه النادي هو ووالده وسيكون هناك جلسة اخرى للتجديد معه.

وأردف: "عمر السعيد معندوش مشكلة وعايز يجدد وقال هيجي بليل، ورزاق سيسية مستنيين نشوف حد بيتكلم فرنساوي عشان يترجمله العقد عشان محدش فاهمه

وأختتم قائلاً: " أشرف بن شرقي تحدث معي وقال لي هتصل بـ أخويا ونتفق وهاجي أجدد".

موقف محمد أبو جبل من مبارة الزمالك وفيوتشر السابقة بالدوري

وقال مصدر من داخل الزمالك: "أبو جبل جيه في المباراة الأخيرة امام فيوتشر، بالدوري وترجي الجهاز الفني بقيادة أسامه نبيه، للمشاركة في اللقاء".

وأضاف: "أبو جبل جيه يتحايل على الزمالك علشان يلعب في ماتش فيوتشر بالدوري، حتى لا يغيب عن صفوف المنتخب الوطني الأول".

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة نظيره السنغالي، في الـ 25 والـ 29 من مارس الجاري، بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.