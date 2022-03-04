/683068/المصري-البورسعيدي-يحول-أحمد-الشيخ-للتحقيق-بفرمان-من-معين-الشعلاني

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان المصري أعلن عن إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع إنبي اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز. طالع التفاصيل من هنا.

قرار تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.

وصرح بذلك عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول.

نتيجة مباراة المصري وانبي

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي وإنبي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد شريف محمد لاعب انبي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من خلال تمريرة خاطئة من أحمد شديد قناوي لتصل إلى محمد شريف الذي راوغ المدافع واخترق من يمين منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.

المصري يعود بالتعادل أمام انبي

عاد ياسر حامد بالهدف الأول والتعادل للمصري في المباراة بالدقيقة السادسة عشر من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من أحمد حمودي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح المصري قابلها ياسر حامد بتسديدة من لمسة واحدة داخل الشباك.

أكد كريم العراق بهدف الفوز في المباراة لصالح انبي، في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر اللقاء، من خلال على طريقة الهدف الأول اختراق رائع من محمد شريف لاعب إنبي من يمين منطقة الجزاء لكنه أرسل عرضية بدلا من التسديد لترتطم بالمدافع كريم العراقي وتسكن الشباك.

بهذا الفوز يرفع انبي رصيده إلى النقطة الرابعة عشر، في المركز الحادي عشر، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 16 نقطة.