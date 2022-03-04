نشرة الفن:"سامي مغاوري يجري عملية جراحية.. نقابة الإعلاميين تقرر التحقيق مع شريف عامر.. موهبة رحمى ضاحي تفاجئ الجمهور ولجنة التحكيم في برنامج الدوم"

/683064/نشرة-الفنسامي-مغاوري-يجري-عملية-جراحية-نقابة-الإعلاميين-تقرر-التحقيق-مع-شريف-عامر-موهبة-رحمى-ضاحي-تفاجئ-الجمهور-ولجنة-التحكيم-في-برنامج-الدوم

شاهدنا اليوم 3 مارس، عدد من اللقائات التليفزيونية مع نجومنا المحبوبين، كما شهد الوسط الفني عدد من الأحداث التي يجدر بنا ذكرها، وفي هذه النشرة نجمع لكم أهم ما حدث هذه الأمسية.

دوت الخليج يجمع لكم أهم ما تم الليلة في الوسط الفني من أحداث ولقائات فنية

مرض الفنان سامي مغوري وإجرائه عملية جراحية

كتب الفنان كريم مغاوري عن إجراء والده لعملية جراحية مساء اليوم، وطلب من كل متابعيه الدعاء له بالشفاء والخروج من غرفة العمليات بخير، وقال:" من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتي في العمليات.. فضلا وليس أمراً.. اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

رانيا شاهين تتعجب إنكار هشام المليجي لإصابته الإكتئاب

أقامت رانيا شاهين مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر:"بنحاول نفكر الناس ببعض لأن عدم الشغل شيء مؤذي جدا، وبعمل ده ديما من اول ما عملت الفيس بوك مع أي زميل مبيشتغل، وكان من ضمنهم الفنان محمد فادي واتبسط جدا، وشكرني إنه فيه ناس لسة فكراه".

شيرين في برنامج كلام الناس

حلت الفنانة شيرين اليوم كضيفة في برنامج «كلام الناس»، وصرحت عدد من التصريحات، منها الخاص بحياتها، ومنها المتعلق بعملها، ومن ينها كان: - جوزي كان لونه بيصفر ويتفاجئ لما يلاقيني مش غيرانة عليه. - رفضت مؤخرا 5 أعمال فنية عشان احافظ على كرامتي واحترام نفسي. - تامر حسني من الممثلين اللي عندهم احترام لنفسهم وجمهورهم، وبيطوروا من نفسهم.

تكريم ساحرة الدراما المصرية صفية العمري بدار الأوبرا المصرية

تم اليوم تكريم الفنانة صفية العمري في دار الأوبرا المصرية، وعُرض أثناء الحفل فيلم تسجيلي يجمع أهم أعمالها ومحطات مشاورها الفني الثري، والذي أدى التعليق الصوتي عليه الفنان محمود قابيل، وأدارت بعدها إنجي علي جلسة حوارية بين العمري وبين الجمهور والصحفيين، وكان من أهم التصريحات أنها تعمل باجتهاد كبير على كل أدوارها، وتُذاكرها بتمعن لتخرج تفاصيل للشخصية تجعلها أقرب لقلوب الناس، كما تعمل على تصميم الملابس وإختيار الأكسسوارات بنفسها وتحتفظ بها.

تحويل شريف عامر للتحقيق

أعلنت نقابة الإعلاميين بإصدارها قرارًا باستدعاء الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة mbc مصر الفضائية للتحقيق معه، وجاء في البيان: "التحقيق مع شريف عامر لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية سواء بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري". وهذا لما حدث خلال حلقة شيريف عامر الأخيرة مع الشيخ مبروك عطية، واستكمل البيان:"مبروك عطية نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع".

الحلقة الخامسة من برنامج الدوم

أدهشت موهبة رحمة ضاحي الغنائية الجنة والجمهور، لما أدى إلى بكاء والدتها أثناء غنائها وعقب تعليقات اللجنة الإجابية عليها، بعدما قدمت أغنية "لو كنت ناسي أفكرك" للفنانة هدى سلطان.