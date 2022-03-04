/683063/بعد-تفاعل-الجمهور-مع-أدائه-نادر-عباسي-للمتسابق-أسامة-عطية-دفعتلهم-كام

شهدت الحلقة الثانية من مرحلة الفرصة في برنامج «الدوم»، التي انطلقت منذ ساعات في مساء اليوم الخميس الموافق 3 من شهر مارس، تفاعل الجمهور مع أداء عدد من المتسابقين.

دوت الخليجيرصد تفاعل الجمهور مع المتسابق أسامة عطية بعد غناء أغنية أحمد سعد

وكان من بين المواهب التي تفاعل معاها الجمهور الشاب أسامة عطية، الذي تغني بأحد أعمال المطرب الشهير أحمد سعد، وحاز صوته وادائه على إعجاب لجنة التحكيم المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي.

تعجب لجنة تحكيم الدوم من تصفيق الجمهور لأسامة عطية

وبمجرد أن انتهى أسامة عطية من أدائه بدأ الجمهور بالتصفيق الحار له بطريقة أبهرت الفنانة ليلى علوي وباقة اللجنة لدرجة أن قال المخرج تامر محسن للمتسابق: «خايف اقول رأي يزعل الجمهور مني بسبب صقفه»، في حين قال له المايسترو نادر عباسي: «أنا مش هقول غير حاجة واحدة بس انت دفعت كام للجمهور عشان يصقفولك كدة»، أما عن ليلى علوي فقالت: «انت جايب كام واحد معاك».

المرحلة الثانية لبرنامج الدوم

على نفس السياق، انتقل البرنامج لمرحلة جديدة تسمى بمرحلة المفتاح الذهبي، واالتي من خلالها سيمنح للمتسابقين مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم بشكل أكبر أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة على مدار 5 حلقات من أجل اختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

واختارت لجان تحكيم برنامج الدوم، المتألهين المرحلة الثانية بعناية شديدة، بعضهم تم اختيارهم عن اقتناع تام، والبعض الاخر قررت لجنة التحكيم اعطائهم فرصة جديدة لإبراز تألقهم وموهبتهم.

بداية برنامج الدوم

والجدير بالذكر، أن بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.