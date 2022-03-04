/683062/محمد-صلاح-يكشف-لـ-إسعاد-يونس-عن-مجال-عمله-بعد-إعتزال-كرة-القدم

كشف الدول المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول، عن مجال عمله بعد إعنزال اللعب لكرة القدم في وقت قادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال اللقاء المسجل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc في التاسعة مساء، في لقاء حواري شامل، وخاص مع الفرعون المصري وأيقونة جاهير ليفربول الإنجليزي.

بدأت الإعلامية إسعاد يونس حلقة برنامجها مع الفرعون المصري محمد صلاح، بمقدمة ولا أروع مشيرة فيها أنها جاءت إليه ليست على مذيعة بل على مساندة أم لأبنها.

تصريحات محمد صلاح عن عمله بعد كرة القدم

قال: "مش عارف ايه هوياتي ايه بعد الكرة هل هتستمر في نفس الرياضة أو التغيير إلى رجل الأعمال".

وأضاف: "أولادي لما يكونوا في إنجلترا بيكونوا ملتزمين، ولما بينزلو القاهرة مع عائلتي متعرفيش تفرقي بينهم في التعامل".

واختتم: "في مصر مكه بتاكل كل حاجه ولكن في هنا "انجلترا" مرة واحده بس شيكولاته".

وعن التعامل مع عادات وتقاليد دول أوروبا

قال: "تقاليد وطبيعة الإنجليز بتعلم منهم علشان أعرف اتعامل معاهم ومستغربش من تقاليدهم وأفعالهم".

وأضاف: "في كل بلد كنت بسافر فيها كنت بحاول في أسرع وقت ان اتأقلم معاهم في عاداتهم وتقاليدهم".

واختتم: "التعامل مع الشباب الإنجليزي سهل لأنه من أفضل الشخصيات اللي اتعملت معاهم".