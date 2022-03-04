/683048/محمد-صلاح-يكشف-لـ-إسعاد-يونس-كواليس-الإحتفال-بالتأهل-لكأس-العالم-2018

كشف الدول المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول، عن كواليس مباراة مصر وكونجو الديمقراطية في التصفيات النهائية للقارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال اللقاء المسجل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc في التاسعة مساء، في لقاء حواري شامل، وخاص مع الفرعون المصري وأيقونة جاهير ليفربول الإنجليزي.

بدأت الإعلامية إسعاد يونس حلقة برنامجها مع الفرعون المصري محمد صلاح، بمقدمة ولا أروع مشيرة فيها أنها جاءت إليه ليست على مذيعة بل على مساندة أم لأبنها.

تصريحات محمد صلاح عن التأهل لكأس العالم 2018

وقال: "متعرفيش فرحتي أو احساسي ايه وأنا ونازل ماتش مع المنتخب".

وأضاف: "أنا ونازل الملعب مع المنتخب في ماتش الكونجو قبل التأهل لكأس العالم 2018 مكنش عارف أوصف شعوري، ولا حاسس بي ايه".

واختتم: "فرحة الشعب والجمهور في الملعب بعد فوز منتخب مصر مش عارف أوصفه ازاي".

وعن التعامل مع عادات وتقاليد دول أوروبا

قال: "تقاليد وطبيعة الإنجليز بتعلم منهم علشان أعرف اتعامل معاهم ومستغربش من تقاليدهم وأفعالهم".

وأضاف: "في كل بلد كنت بسافر فيها كنت بحاول في أسرع وقت ان اتأقلم معاهم في عاداتهم وتقاليدهم".

واختتم: "التعامل مع الشباب الإنجليزي سهل لأنه من أفضل الشخصيات اللي اتعملت معاهم".

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.