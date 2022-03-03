/683059/اهتزاز-مسرح-الدوم-بالتصفيق-للمتسابقتين-بسمة-وشيرين

اهتز مسرح «الدوم» بالاداء التمثيلي للمتسابقيتين بسمة وشيرين، وذلك من خلال تقديمها مشهد تمثيلي من فيلم «عرق البلح»، وذلك في الحلقة الخامسة المذاعة في مساء اليوم الخميس.

دوت الخليجيرصد نجاح المتسابقتين بسمة وشيرين في استحواذ قلب الجمهور

وقدما الموهبتان الشباتان بسمة وشيرين أدوارهم بتألق وإتقان شديد، حاز على إعجاب وانبهار لجنة التحكيم المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن والمايسترو نادر عباسي، كما حاز أصلا على إعجاب الجمهور الذي هز مسرح الدوم بالتصفيق الحار للمتسابقات.

المتسابقة شيرين تبهر الحكام بدور راقصة

الجدير بالذكر أنه الموهبة شيرين كانت قد قدم أداء ولا أروع في الحلقات الأولى من برنامج الدوم، من خلال شخصية راقصة، جعلت لجنة التحكيم التي تكونت آنذاك من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج يصقفون لها بحرارة ويعطون أصواتهم لها بدون تردد وفي أول ثواني من الدقيقة المتاحة لها.

المرحلة الثانية لبرنامج الدوم

على نفس السياق، انتقل البرنامج لمرحلة جديدة تسمى بمرحلة المفتاح الذهبي، واالتي من خلالها سيمنح للمتسابقين مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم بشكل أكبر أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة على مدار 5 حلقات من أجل اختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

واختارت لجان تحكيم برنامج الدوم، المتألهين المرحلة الثانية بعناية شديدة، بعضهم تم اختيارهم عن اقتناع تام، والبعض الاخر قررت لجنة التحكيم اعطائهم فرصة جديدة لإبراز تألقهم وموهبتهم.

تفاصيل برنامج الدوم

ويشار إلى أن برنامج "الدوم" حظى في الحلقات الماضية باهتمام جماهيري كبير منذ عرضه على قناة ON، وتعاونت وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة مع برنامج الدوم وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت إشراف وتنفيذ شركة ميديا هب (سعدي جوهر).

ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.