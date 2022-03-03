رامي صبري: "في أغاني ليا مراتي مش بتحبها"

تحدث الفنان رامي صبري خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي اليوم 3 مارس، في حلقة من برنامج معكم منى الشاذلي الُذاع على قناة cbc، بعدد من التصريحات الخاصة به وبحياته الشخصية، إلى جانب أدائه عدد من أغانيه المحبوبة للجمهور.

دوت الخليج يرصد لقاء رامي صبري مع منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي

رامي صبري يصرح بعد موافقة زوجته على كل أغنياته

صرح الفنان رامي صبري أثناء إستضافته في برنامج معكم منى الشاذلي أن زوجته شيرين لا تحب كل أغانيه، وهناك أغاني لا تحبها في أول صدورها، ولكنها تعدود وتحبها فيما بعد، وقال أنه بيسمع أغنياته الجديدة في المنزل والسيارة وفي كل مكان، وهي معه.

وتحدث عن أغنية لما الراجل يتكلم، وقال أنه محق في كل كلمات الأغنية، وهو يقصدها، ولكن زوجته قالت:"هو طيب جدًا ومش كدا على الحقيقة"، وبعد ذلك قام بأداء أغنية شطبنا، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

زوجة رامي صبري تلعب معه في برنامج معكم منى الشاذلي

عندما سألت منى الشاذلي شيرين زوجة رامي صبري هل تود أن تكون معه في الفريق في بعض الألعاب أم تكون معه لتلقينه الإجابات الصحيحة، فضلت زوجة رامي صبري أن تكون معه في فريقه وتساعده في الإجابات، فقالت لها الشاذلي:"أنتي جميلة"، وبعدها لعب رامي لعبة إدخال الكلمة التي تظهر على الشاشة في أغنية، وقام بأداء عدد من الأغاني القديمة والحديثة من خلال هذه اللعبة.

تحدث رامي صبري عن زوجته

ذكر الفنان رامي صبري في بداية الحلقة أن زوجته هي أهم شخصية تحضر الحلقة في الأستوديو، وأعلنت شيرين زوجة رامي، أنها تعرفت على رامي من خلال صديقتهما المشتركة الفنانة مي كساب، والتي ألتقت به لأول مرة معها، وهو الذي تقدم هو بالخطوات الأولى ليتعرف بها، وأبدى إعجابه باسمها، وقال رامي صبري أنها:"فعلًا جميلة".

وطلبت منى الشاذلي إهداء أغنية رومانسية من أغانيه لزوجته، قام بأداء أغنية بقولك ايه تعالي، كلمات تامر محسن، ألحان مدين والتوزيع الموسيقي لطارق توكل، وأشار في ننهاية الحلقة أنها سيدة جدعة وأصيلة.