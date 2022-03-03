محافظ الأقصر: تسخير الإمكانيات لتنفيذ حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث تنفيذ حملة (طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا)، بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدى مغربى سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





ودعا محافظ الأقصر، المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات الفيروس، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت لتنفيذ حملة "طرق الأبواب" التى تطلقها وزارة الصحة يوم الأحد المقبل 6 مارس فى 6 محافظات بصعيد مصر بينها الأقصر، موجها بتسخير كافة الإمكانيات للوصول بهذه الحملة لأهدافها مطالبا كافة القيادات التنفيذية بتوفير كافة أوجه الدعم لتطعيم جميع المواطنين فوق 12 عاما. وخلال الاجتماع أعلن وكيل وزارة الصحة عن استعداد مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لحملة طرق الأبواب، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص نقاط وفرق ثابتة ومتحركة لإعطاء اللقاح للمواطنين مع توفير كافة أنواع اللقاحات من خلال الحملة، خاصة وأن محافظة الأقصر تعد مركز إقليمى لتوزيع لقاح الفايزر وستتبع الحملة الأسلوب الأمثل فى حملات التطعيم أسوة بالأسلوب المتبع فى جولات فرق تطعيم حملات شلل الأطفال، حيث تمر الفرق على كافة المنازل للتطعيم ويتم التسجيل بشكل مباشر.

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