الخط الأخضر يطلق المشروع الثقافى «رحلة عبر العصور» بمحطات المترو

جدة - نرمين السيد - وقال وديع بوشيحة الرئيس التنفيذى لشركة "آر. إيه. تى. بى - ديف كايرو" المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن اهتمام الشركة بإطلاق الأنشطة الثقافية والاجتماعية بخط المترو الثالث المعروف بــ "الخط الأخضر 3"، يأتى فى إطار استراتيجيتها فى تقديم خدمات نقل حديثة، باستثمار تاريخ المناطق التى يمر بها المترو لعرضه بشكل فنى يجذب انتباه الركاب ومستخدمى المترو كجزء من خطة الترويج السياحى والثقافى للحضارة المصرية.

وأضاف بوشيحة أن الهدف من المشروع هو تحسين تجربة الركاب فى المترو لتكون أكثر حيوية وجاذبية لركاب الخط الأخضر، مشيرا إلى أن الشركة لديها رؤية استراتيجية لتحويل خدمات النقل الجماعى محليا فى مصر لتكون نموذجا عالميا يمكن لعواصم الدول العالمية الاحتذاء به، وليس فقط من خلال الخط الأخضر لمترو الأنفاق، ولكن أيضًا من خلال تحويل المحطات إلى مركز فنى كنوع من الترفيه والإلهام للركاب.

وتفقد رئيس الهيئة القومية للأنفاق محطات "باب الشعرية، كلية البنات، وهليوبوليس"، واستعراض الحضور جوانب المشروع، والرسوم الفنية التى تم وضعها فى كل هذه المحطات، واختتمت الجولة بحضور فعالية بعنوان "هليوبوليس على مر العصور" تضمنت رسم حى لجدارية بعنوان "ثلاثية هليوبوليس" بمشاركة ثلاثة فنانين، هم علاء عوض، سامح إسماعيل ومينا ميلاد على مساحة 12 مترا × 2 متر بها 3 جداريات تصور مصر القديمة والقبطية والإسلامية، بحجم 4 أمتار× 2 متر لكل جدارية.