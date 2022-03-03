/683054/صورة-شيرين-عبد-الوهاب-تشوق-الجمهور-لأحدث-أعماله-الغنائية

شوقت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور لأحدث أعمالها الفنية، دون الكشف عن تفاصيل هذا العمل، إذ اكتفت بنقل اسمه «على مسرح شيرين»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال البوستر التشويقي لأحدث أعمالها بنيولوم مختلف، فارتدت بدلة باللون الرمادي، تحتها تشيرت باللون الاسود، وحرصت على انسياب شعرها مع ارتداء نظارة سوداء.

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وتستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي بدولة الكويت، وذلك في يوم 11 من شهر مارس المقبل، ضمن احتفالات النجوم باليوم الوطني الكويتي.

وروجت شيرين عبد الوهاب لحفلها من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل وعلقت عليها، قائلة: «جاهزين يا اهل الكويت؟ وحشتوني جدا، إن شاء الله حكون معاكم يوم ١١-٣ في الكويت الحبيبه».

شيرين عبد الوهاب تتعرض التنمر

من ناحية اخرى، كانت قد تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتنمر عدد من رواد السوشيال ميديا بعد أن ظهرت في صورة تبين من خلالها وزنها الزائد، فجاءت تعليقاتهم على النحو الآتي: شيرين أكلت عبد الوهاب”، وتعليق آخر قال: “المرجو عدم التنمر، لأنها واضح عليها أنها تتناول أدوية الاكتئاب”، وكتب شخص آخر: “ممنوع التنمّر اكيد بس الممنوع الفنان ما يراعي نظرة معجبينو عليه هي طالعة ع السوشال ميديا ومنها ببيتها”.

بينما دافع عنها البعض فكتب: “ادوية الاكتئاب للأسف فيه منها بيزود في الوزن جدا ربنا يشفيها ويسعدها وتقدر ترجع زي الأول وأحسن”، ومن التعليقات آيضًا: “ترة عادي الفنان يضعف ويسمن ويحزن ويضحك ويفرح يعني هوة بشر عادي جدا اني بالنسبة الي احب شرين وهية جميلة وربي يسعدها وتنسى وصعب النسيان اكيد”.

شيرين عبد الوهاب وازمتها مع حسام حبيب

الجدير بالذكر أن انتشرت شائعات عن انفاصل شيبني عبد الوهاب بحسام حبيب في منتصف السنة الماضية نفاها حسام حبيب، ثم شائعة انفصاله جديدة أكدتها شيرين عبد الوهاب، وبدأ الجمهور في البحث عن تفاصيل الواقعة من جهة، وتعاطفهم مع حالة شيرين عبد الوهاب بعد أن ظهرت حليقة الشعر وبدت وكأنها مريضة نفسيا من جهة أخرى.

أما عن الحدث الثاني الذي جعل اسم حسام حبيب يتصدر المواقع الإخبارية، هي أنباء تدوالها رواد السوشيال ميديا مؤخرا عن عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، ولكن خرجت شيرين بكل قوة لتنفي هذه الشائعات.