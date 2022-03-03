/683053/مديرية-الشباب-والرياضة-بالمنوفية-تصدر-قرار-بتكليف-لجنة-لإدارة-نادى-النجوم-الرياضى-بالسادات

أصدر الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية القرار رقم ( 5 ) بتاريخ 28 فبراير 2022 ، بتشكيل لجنة لإدارة شئون نادى النجوم الرياضى بمدينة السادات بالمنوفية وذلك على خلفية قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤لسنة ٢٠٢٠ الخاص بقيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ومراجعة حسابات وأعمال نادى النجوم الرياضى بالسادات حيث ثبت من الفحص وجود اختلاسات وإهدار للمال العام يقدر بالملايين طبقا للبند العاشر بملخص الفحص .

دوت الخليج

وكان المجلس ورئيسه قد إدعى إنعقاد جمعية عمومية للنادى باجراءات باطلة وقاموا بالتعدى على مدير ادارة الشباب والرياضة بالسادات واعلنوا فوزهم فيها وذلك بالتلاعب في عضويات الجمعية العمومية بضم عضويات من خارج مدينة السادات واستبعاد جميع ابناء المدينة والمفترض ان يكون النادى مخصص لخدمتهم

وقد تم إحالة مجلس الإدارة مع المدير المالي والمدير التنفيذي للنيابة العامة بالسادات بالقضية رقم ٧٠٥٨لسنة٢٠٢١ وقررت ضبط واحضار عدد منهم وتم استرداد جانب من المبالغ المالية وتوريدها من قبل المتهمين الأمر الذي نتج عنه تراكم مديونيات علي النادي تتخطي أكثر من ٥٠٠٠٠٠ نصف مليون جنيه لجهات حكومية واهلية وعجز النادي عن أداء دوره الرياضى .

مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية تصدر قرار بتكليف لجنة لإدارة نادى النجوم الرياضى بالسادات

وجاء قرار وزارة الشباب والرياضة بشأن تشكيل لجنة إدارية لإدارة شئون نادي النجوم الرياضي بمدينة السادات ضمت كل من السادة / محمد عباس مدير إدارة السادات رئيس اللجنة ، وطارق هاشم مفتش مالى ، ورضا محمد اخصائى رياضى ، وذلك تأكيدا لهيبة الدولة وسيادة القانون والتصدى للفساد الذى شاب اداء مجلس إدارة نادى النجوم الرياضى بمدينة السادات ، وحفاظاً على المال العام

ووجه أهالى مدينة السادات التحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على صدور قرار سيادته الذى يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة بان لا احد فوق القانون ومجابهة اية اية انحرافات او فساد وفرض هيبة الدولة