/683050/موسيماني-يعلن-قائمة-الأهلي-لمواجهة-المريخ-السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة المريخ السوداني، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى النادي الأهلي للفوز بعدما خسر المباراة الماضة أمام صن داونز على ستاد القاهرة، بينما يريد المريخ تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر. خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.

ويغيب عن القائمة كلا من ايمن اشرف بسبب إصابته على مستوى الركبة ويغيب ايضا ياسر إبراهيم الذي يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة وحيده، بينما جاء المريخ بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط.

مسحة طبية للأهلي استعدادًا لمباراة المريخ السوداني

خضع لاعبي النادي الأهلي لمسحة طبية منذ قليل، وذلك استعداداً لمواجهة المريخ السوداني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادمة.

ويعقد غدًا الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ويحضره بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي وقائد الفريق.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال إفريقيا

1- صن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط

2- المريخ السوداني 4 نقاط

3- الأهلي نقطة واحدة

4-الهلال السوداني نقطة واحدة.

القنوات الناقلة

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية أحداث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المؤكد ان تبثها على بي إن سبورت اتش دي براميم 1، والتي لم تعلن عن معلقها بعد.

يعاني الأهلي في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2022، بعد خوضه مبارتي في فيها، امام صن داونز والهلال السوداني، والتي لم يتحصل فيها المارد إلا نقطة وحيده، ليحتل بها المركز الثالث.