/683045/سيرين-عبد-النور-تكشف-تعرضها-للعنف-أثناء-تصوير-مشاهدها

تُعرض الآن الحلقة الخاصة بالنجمة سيرين عبد النور، في برنامج سهرانين من تقديم الفنان أمير كرارة، الذي يُذاع على قناة ON الفضائية، وتحدثت فيه عبد النور عن أسرار أعمالها الفنية السابقة، وبعض التفاصيل الشخصية في حياتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء الفنانة سيرين عبد النوع في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة

سيرين عبد النور تدرس تصميم الأزياء

تحدثت الفنانة سيرين عبد النور عن دراستها تصميم الأزياء، وأنها قامت بتصميم فستانين لتستطيع التخرج، فكان الأول مصنوع من الريش الأسود، وهو يأخذ الطابع السواريه، أي فساتين السهرة، والثاني كان يأخذ الطابع الكاجوال أو الذي يمكن إرتداءه في المناسبات اليومية، وذكرت سيرين عبد النور أنها تحتفظ بالفستان الأسود حتى الآن رغم أنها لا ترتديه، والآخر قدمته لصديقتها لترتديه في إحدى التجمعات، ونال إعجاب صديقتها وجميع الذين حضروا التجمع، وأخبرت سيرين بهذا في اليوم التالي لهذا التجمع.

سيرين عبد النور:"بقيت أخد أدوار أنا اللي بضرب"

أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن عذابها في مشاهد العنف التي تقدمها خلال أعمالها، وذكرت منها مشهد ضرب أمير كرارة لها في مسلسل روبي، التي قاما بالمشاركة في تقديم بطولته، وتم عرض هذا المشهد، مشيرة إلى مشهد آخر بينهما كان أكثر عنفًا، وتم عرض أيضًا مشهد بينها وبين الفنان عابد فهد في مسلسل "لعبة الموت"، الذي تعرضت خلاله للعديد من مشاهد العنف، لسرد المسلسل تفاصيل الغيرة المفرطة من زوج البطلة والذي قدمه فهد على زوجته التي تلعب دورها عبد النور، وقالت:"مش باكون حاسة بالألم وقت المشهد، لكن بعدها بيومين بلاقي إيدي وجعان فأفتكر أني أخدت علقة في المشهد"، كما ذكر كرارة واقعة ضرب الفنان جمال سليمان له في أحد أعماله.

أحمد جمال يغني لوديع الصافي

شارك المطرب المصري أحمد جمال في حلقة النجمة سيرين عبد النور وع أمير كرارة في برنامج سهرانين، وقام جمال بتقديم أغنية للمطرب اللبناني الراحل وديع الصافي، والتي أُختيرت خصيصًا لمحبة سيرين عبد النور لصاحبها وديع الصافي ولمل أغانيه، وأستمتع كل الحضور بأداء أحمد جمال لها وظهر تفاعلهم معه بشكل ملحوظ.