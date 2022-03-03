الإعلاميين تنشر الفيديو المتسبب في تحويل شريف عامر للتحقيق

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مازالت أزمة الإعلامي شريف عامر مع نقابة الإعلاميين في توهج وإثارة الجدل حيث أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة مؤخرًا بيان جديد ونشرت الفيديو المتسبب بالأزمة.

دوت الخليج يرصد فيديو أزمة شريف عامر ومبروك عطية

الفيديو المتسبب بأزمة شريف عامر

نشرت نقابة الإعلاميين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيديو التصريح الخاص بمبروك عطية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمتسبب في الأزمة.

وأصدرت النقابة بيانا تشير فيه إلى تقديم بلاغات للنائب العام وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد شريف عامر ومبروك عطية وكل من يسئ للشعب المصري العظيم وتحديدا الأخطاء الفادحة.

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بيان جديد لنقابة الإعلاميين

ودعت نقابة الإعلاميين في بيانها الأخير، الجميع لمشاهدة الفيديو، الذي يدل على فيض التجاوزات المهنية والأخلاقية بحق المجتمع والمشاهدين ، وذلك عقب بيان mbc مصر للرد على النقابة.

واستكملت النقابة في بيانها أنها ستستمر في طريقها للقضاء على الفوضى الإعلامية التي تسببها بعض الوسائل الإعلامية والتي تعتبر نفسها صاحبة رسالة.

التحقيق مع شريف عامر

ويشار أن نقابة الإعلاميين كانت قد أصدرت قرارًا قبل ساعات باستدعاء الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، وجاء في البيان: "التحقيق مع شريف عامر لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية سواء بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري".

وجاء ذلك بعد حلقة مبروك عطية الأخيرة مع شريف عامر، وأضاف البيان الصادر من نقابة الإعلاميين: "مبروك عطية نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع".

وتابعت: "تؤكد نقابة الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بالشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري.. كما تحذر النقابة إدارة MBC مصر من كثرة الأخطاء اللامهنية التي تُمارَس على شاشتها".

واختتمت النقابة البيان بتحذيرها لقناة mbc مصر: "المحتوى الإعلامي المقدّم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة إزاء القناة هو ضعيف جدًا ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية".