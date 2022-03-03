الزراعة: استيراد 331 ألف رأس ماشية استعدادا لشهر رمضان والعيدين

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك والعيدين الفطر والأضحى، حددت اللجنة المختصة كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم، طبقاً لاحتياجات السوق المحلي حيث وافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية، ونحو 55 ألف رأس للذبح الفوري.

وأضاف "الصياد"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مبكرا في شهر نوفمبر الماضي، وذلك تحسبا لظروف الشحن الدولى، مشيرا إلى أنه قد ورد فعلياً للبلاد حتى الآن حوالي 50 ألف طن من اللحوم المبردة والمجمدة، و111 ألف رأس عجول للذبح الفوري، و116 ألف رأس للتربية.

وأضاف الصياد، أن الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع في الاستهلاك والطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان الكريم والعيدين.

وقامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الرؤوس سالفة الذكر وكذا إصدار الموافقات الاستيرادية الخاصة باللحوم المبردة والمجمدة.

‏وقال نائب وزير الزراعة أن هذه الكميات التي تمت الموافقة على استيرادها بالإضافة إلى الناتج المحلي سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك كما تسهم في ضبط اسعار اللحوم الحمراء مشيرا إلى أن مصر حاليا تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن والأسماك.

وفي سياق متصل، وضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم.

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما وجه وزير الزراعة قطاع الانتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والاسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، كذلك ياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، فضلاً عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.