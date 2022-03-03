رئيس الاتحاد الدولى للرماية يزور وادى الملوك بالأقصر

جدة - نرمين السيد - استقبلت منطقة آثار وادى الملوك بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الدولى للرماية فلاديمير ليسن، وألكسندر راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية، ورئيس الإتحاد المصرى للرماية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولى، وعددا من الوفود المشاركة فى بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس، وذلك على هامش تواجدهم فى مصر للمشاركة فى بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس.





وكان فى استقبال الضيوف على رضا مدير منطقة وادى الملوك، الذى رحب بهم واصطحبهم فى جولة استغرقت قرابة الساعة، زاروا خلالها مقابر ملوك كل من رمسيس الثالث، والخامس، والسادس، والملك مرنبتاح. وقال رضا إن رئيس الاتحاد وجميع أعضاء الوفد، أعربوا عن أعجابهم بالمقابر وألوانها الزاهية التى مازالت محتفظة بها حتى الآن منذ العصور المصرية القديمة، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط العديد من الصور التذكارية. وتأتى هذه الزيارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وفى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الرياضية التى يتم تنظيمها فى مصر للترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته المتنوعة.

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