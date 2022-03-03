نقيب الإعلاميين لـ "دوت الخليج": "سنتقدم ببلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية"

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دوت الخليج يكشف موعد التحقيق مع شريف عامر

تصريحات نقيب الإعلاميين لـ "دوت الخليج"

وكشف نقيب الإعلاميين دكتور طارق سعدة تفاصيل وكواليس التحقيق مع الإعلامي شريف عامر بسبب مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

وقال نقيب الإعلاميين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "سنتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة ببلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية وموقفنا أقوى من مجرد التحقيق معهم".

وأضاف: "حتى الآن لم يتم تحديد موعد التحقيق مع شريف عامر وسنتخذ إجراءات صارمة ضد بعض مذيعي قناة mbc مصر بسبب ارتكبائهم لأخطاء مهنية والمستوى الإعلامي الضعيف الذي يقدمونه".

وطرحت نقابة الإعلاميين الفيديو الذي يكشف الخطأ بحلقة الإعلامي شريف عامر ومبروك عطية عبر الصفحة الرسمية للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

التحقيق مع شريف عامر

ويشار أن نقابة الإعلاميين كانت قد أصدرت قرارًا قبل ساعات باستدعاء الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، وجاء في البيان: "التحقيق مع شريف عامر لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية سواء بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري".

وجاء ذلك بعد حلقة مبروك عطية الأخيرة مع شريف عامر، وأضاف البيان الصادر من نقابة الإعلاميين: "مبروك عطية نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع".

تحذيرات نقابة الإعلاميين لـ Mbc مصر

وتابعت: "تؤكد نقابة الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بالشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري.. كما تحذر النقابة إدارة MBC مصر من كثرة الأخطاء اللامهنية التي تُمارَس على شاشتها".

واختتمت النقابة البيان بتحذيرها لقناة mbc مصر: "المحتوى الإعلامي المقدّم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة إزاء القناة هو ضعيف جدًا ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية".

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جدير بالذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي يثير بها الإعلامي شريف عامر جدلا وضجة بين الجمهور والمشاهدين، حيث تعرض لانتقادات قبل ذلك بسبب استضافته لصاحب أغنية مهرجان "شيماء" وقبلها استضافته لشخص أدعى إنه محلل.