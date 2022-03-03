/683023/الإعلامية-فاطمة-مصطفى-في-رجالة-بتتسلى-بكلمة-الطلاق-كأنها-لبانة-في-بوؤهم-الصبح-يطلق-وبالليل-يقول-أيه-اللي-يثبت

جاء خلال برنامجها "ماما دوت أم" الذي تقدمه عبر قناة cbc بالموسم الرابع ، مضيفة:" الراجل اللي في ايدي القوامة لانه يدرك ان قرار الطلاق ليس بالسهل.. ولكن يوجد عدد من الرجال واخده موضوع الطلاق لعب والست في هذه اللحظة تدرك موقفها الصعب والمحير في هذا الوقت.

فاطمة مصطفى: الطلاق الشفوي يتسبب في ضياع حقوق الزوجة وأولادها

وتابعت الإعلامية فاطمة مصطفى:" الطلاق الشفوي يتسبب في عديد من المشاكل لأنه يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة واولادها، حيث أنه بعد طلاق الرجل للمرأة يكون له القدرة على ارجاعها على الرغم من عدم رغبتها في الرجوع له عن طريق طلبها في بيت الطاعة.

في رجالة بتتسلى بكلمة الطلاق كأنها لبانة في بوؤهم.. الصبح يطلق وبالليل يقول أيه اللي يثبت

وأكملت:” في رجالة بتلعب وبتتسلى بكلمة الطلاق كأنها لبانه في بوؤهم.. الصبح يطلق وبالليل يقول انتي مراتي وايه اللي يثبت انك مش مراتي.. ويتلاعب بعد ذلك بمصير أمراة كانت في يوم من الايام اقرب الناس له”.