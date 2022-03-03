وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها من دولة لوكسمبورج ملف المناخ وموضوعات التكيف

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع كارول ديشبورغ وزيرة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة لدولة لوكسمبورج، لمناقشة ملف المناخ والموضوعات المتعلقة بدمج المناخ فى تحقيق التنمية المستدامة وإجراءات التكيف وتقليل الخسائر والأضرار، والتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وذلك على هامش مشاركتها فى الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة بنيروبى فى كينيا.





وأكدت وزيرة البيئة مصر تتخذ عدد من الخطوات لتسريع عملية خلق شراكات فى العمل البيئى، لتعظيم قطاع البيئة وإظهار القيمة المضافة من تبنى الاعتبارات البيئية، حيث نعمل على دمج موضوعات المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر فى عملية تطوير المناهج الدراسية، وتخصيص مجالات للتعليم ما بعد الجامعى حول الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وهى أحد الموضوعات الملحة للدولة، ودمج البعد البيئى فى الخطط التنموية للدولة، وتطوير السياسات والاستراتيجيات.

وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن قضية تغير المناخ فى مصر تحتل أهمية كبيرة لدى القيادة السياسية، حيث ترأس السيد رئيس مجلس الوزراء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية منذ 2019، بعضوية كافة الوزارات المعنية، مما ساهم فى إعداد تلك الوزارات على تفهم قضية المناخ، فكانوا شركاء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهم أيضا شركاء فى اللجنة العليا لتنظيم استضافة المؤتمر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر خلال رئاستها للمؤتمر تحرص على تحقيق تقدم متوازن فى كافة مسارات المفاوضات، وباعتبار مؤتمر المناخ القادم COP27 مؤتمر للتنفيذ سنعمل على البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو COP26 وتحقيق مزيد من التقدم فيما تم الوصول إليه من قرارات، وتقديم الدليل على تخطى مرحلة الأقوال إلى الأفعال من خلال عرض نماذج فعلية لمشروعات ناجحة فى قطاعات مختلفة وقصص نجاح لفئات مختلفة فى مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها، والبحث عن حلول المناخ التى ترتكز على احتياجات المواطن والتحديات التى يواجهها.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة مراعاة احتياجات وأولويات الدول خلال المؤتمر والبحث عن الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة بعد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 فى 2018 المدخل المتكامل للمبادرة الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجى، مكافحة التصحر)، وأهمية استمرار العمل لتحقيق تقدم فى الاتفاقيات الثلاث معا، معربة عن قلقها من تزايد الاهتمام بالعمل على الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى وإهمال القضايا المتعلقة بتدهور الأراضى، كما أشارت إلى اهتمامها بالبحث عن وسائل للحد من آثار تغير المناخ لمواجهة الخسائر والأضرار، خاصة بعد ما شهدته مصر هذا العالم من ظواهر مناخية غير معتادة.

ومن جانبها، استعرضت كارول وزيرة البيئة والمناخ فى لوكسمبورج، لمحة عن اجراءات تحقيق التنمية المستدامة فى بلادها، ومنها التنسيق الكامل بين الوزارات وتحولها لوزارات خضراء، ودمج البعد البيئى والمناخى فى كافة القطاعات، وخلق اهتمام سياسى ووضعه كأولوية للبلاد، إلى جانب السعى لاشراك كافة الفئات ومنهم الشباب سواء فى المدارس والجامعات او من خلال منصات المناخ، وأيضا العمل على التمويل الوطنى للمناخ حيث والعمل على إطلاق استراتيجية نموذجية فى هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة والمناخ بلوكسومبورج إلى حرص بلادها على تقديم الدعم اللازم لمؤتمر المناخ COP27، بعرض تجاربها وخبراتها فى موضوعات التكيف والخسائر والأضرار، والعمل على تحقيق تقدم حقيقى فى كافة مسارات التفاوض، واقتناص كافة الفرص المتاحة، مشيرة إلى تجربة بلادها فى العمل على موضوع الخسائر والأضرار وما يتعلق به من الإنذار المبكر وتقليل المخاطر، وإشراك شركات التأمين فى مواجهة مخاطر المناخ، إلى جانب تنفيذ مشروعات للتكيف والتى تعتبر مشروعات غير جاذبة لمصادر التمويل كما أن وسائل وآليات التكيف تختلف من دولة لأخرى، مما تطلب إعداد استراتيجيتنا الوطنية لتمويل المناخ سواء للتخفيف والتكيف وآثاره على دمج النوع والتنوع البيولوجى.