«بذاكر كل أدواري».. تصريحات صفية العمري خلال ندوة تكريمها بدار الأوبرا

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بدأ منذ قليل حفل تكريم الفنانة الكبير صفية العمري في دار الأوبرا المصرية، عن مجمل أعمالها ومشوارها الفني الطويل، وتحدثت عن دورها في مسلسل "زقاق المدق" من إخراج نور الدمرداش.

دوت الخليج ينقل لكم حديث النجمة صافية العمري أثناء تكريمها في دار الأوبرا المصرية

صفية العمري تتحدث عن مسلسل زقاق المدق

أشارت الفنانة صفية العمري إلى أنها دائمًا تذاكر كل الأدوار المعروضة عليها جيدًا قبل تقديمها، ومن بينهم كان دور "حميدة" في مسلسل زقاق المدق، المأخوذ من رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم، والتي سبق وقُدمت في السينما من بطولة النجمة الراحلة شادية، وصرحت العمري أنها درست الرواية الأصلية قبل تقديم الدور؛ لكي تستطيع تقديمها، وقامت بوضع تفاصيل خاصة بها في الدور، وخصت بالذكر مشهد خروج حميدة من بيتها، والكل يترك أعماله ليخرج لمشاهدة حميدة، وقالت:"حطيت شخاليل في القباب عشان يكون سبب لخروج الحلاق والعطار وغيرهم لينظروا حميدة وهي خارجة من بيتها".

ساحرة الدراما العربية صفية العمري

وكان قد عُرض فيلم تسجيلي يجمع أهم أعمال ومحطات النجمة صفية العمري خلال تاريجها التمثيلي الطويلة في بداية الندوة، التي وازنت فيه بين العمل في السينما والراما، لكي تتميز في الجهتين، وتربح أكبر عدد من الجمهور، بأدائها المميز الراقي، وطلتها الساحرة، وعينيها المميزتين، وتم وصفها في الفيلم بـ"ساحرة الدراما العربية"، وصاحبة الفيلم التسجيلي موسيقى أغنية جفنه علم الغزل، هادئة لعرض كل مشاهدها المميزة وأعمالها البارزة في الدراما والسينما المصرية، وتقدم الفيلم بصوت الفنان محمود قابيل كخلفية.

تكريم صفية العمري في دار الأوبرا المصرية

قام المخرج الدكتور أشرف أبو النجا بتكريم الفنانة القديرة صفي العمري عقب عرض الفيلم التسجيلي مباشرة، وتبع التكريم جلسة حوارية قادتها الإعلامية إنجي علي، تمكن فيها جميع الحضور لتقديم أي أسئلة خاصة بصفية العمري وأعمالها الفنية، وبدأت العمري الجلسة بتقديم الإعتذار لكل الصحفيين التي لم تستطع الحديث معهم وإجابة اسئلتهم قبل الجلسة، وقالت:"آسفة يا حبايبي، وكلكم هنا تقدروا تسألوا كل اللي أنتوا عايزينه وانا هارد" وأعربت عن أمتنانها وتأثرها بالفيلم التسجيلي الذي تم عرضه، وقدمة الشكر للفنان محمود قابيل.