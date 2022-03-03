/683026/عمرو-درويش-يطالب-بضرورة-التوازن-بين-متطلبات-الدولة-واحتياجاتها-وحق-المواطن-في-البناء-بالضوابط-السليمة

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة الوصول لحالة من التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجاتها وبين الحق المشروع للمواطن في البناء بالضوابط السليمة فى المجتمع المصري.

دوت الخليج

اشتراطات البناء الجديدة

وأوضح النائب عمرو درويش، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع علي قناة صدي البلد، ان الازمات التي تمر بها الدولة بخصوص الاشتراطات البنائية والتصالح على مخالفات البناء، جعلت الدولة تعاني من التكدس السكاني، مضيفا أن الدولة تحاول خلق محاور جديدة للقضاء علي الازمة المرورية في كل من محافظات مصر، منها القاهرة والدلتا والجيزة .

واضاف درويش، انة سوف يتم مناقشة أزمة اشتراطات البناء داخل البرلمان للتواصل الي ما بين متطلبات الدولة وحتياجتها لخلق حياة لائقة للمصريين، مشددا على ان هذا القرارالاشتراطات البنائية قرار حكومي ولا يحتاج وقت لتنفيذه لانه يوجد اراء كثير حول هذه المشكلة تكتسب رؤية واضحة لدي النواب، موضحا ان الدولة تتسارع للقضاء علي التزاحم المروري لكي يسهل حركة المواطن واضاف ان رخص المباني تكاد تكون منعدمة في كثير من المحافظات وتحتاج الي مراجعة حتي لا تتسبب فى تجديد المناطق العشوائية.