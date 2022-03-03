/683018/التنسيقية-تهنئ-الدكتورة-شيماء-الكومي-لحصولها-على-درجة-أستاذ-مساعد-بقسم-الإنتاج-الحيواني-بكلية-الزراعة-جامعة-طنطا

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهاني للدكتورة شيماء الكومي، عضو التنسيقية، لحصولها على درجة أستاذ مساعد، بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة طنطا، وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزميلة العزيزة دوام السداد والتوفيق.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

هذا واستقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس، الدكتور محمد معيط وزير المالية ، وذلك بمقر التنسيقة بجاردن سيتى.

واستهل وفد التنسيقية اللقاء بالترحيب بالوزير معربين عن سعادتهم بحرصه علي الزيارة والتي ناقشت العديد من الملفات الهامة من بينها الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية ، وبعض تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي المقبل. و قال وزير المالية ان هناك خطط لمواجهة التغيرات المناخية ، لافتًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء ، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء. كما أوضح " معيط "خطة الوزارة للتحول الرقمى، و كيفية مواجهة إرتفاع أسعار القمح عالمياً بعد الأزمة الأوكرانية، وتأثير الأزمة الأوكرانية- الروسية على الوضع الاقتصادى المصرى بشكل عام .

وفي ذات السياق ناقش وفد التنسيقية رؤية الوزارة حول الموازنة التشاركية وأهمية تطبيقها، وسيناريوهات التعامل مع العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية- الروسية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً ، كما تضمنت المناقشة بعض المقترحات حول كيفية مواجهة جشع التجار بالأسواق .

ضم وفد التنسيقية، النائب عمرو يونس ،عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية ، والنائبة مارسيل سمير والنائبة غادة علي والنائب أحمد رمزى والنائب محمد إسماعيل أعضاء مجلس النواب ،ومن أعضاء مجلس الشيوخ ،النائب أكمل نجاتى، والنائب علاء مصطفى ، والنائبة نهى زكي ، ومن أعضاء التنسيقية سالى أبو النصر و ريم القاضي و مصطفى مسلم و محمد سالم وحنان وجدي وإبراهيم رمضان ومؤمن سيد وأحمد نصرالله .