/683017/صبري-فواز-ينفي-أنباء-مشاركته-في-السباق-الرمضاني-2022-ويؤكد-هعلن-في-الوقت-المناسب

نفى الفنان صبري فواز كل الأنباء التي تناقلتها الصحف الفنية عن مشاركته في السباق الرمضاني 2022 باكثر من عمل فني، مؤكدا أنه يشارك في عمل واحد فقط، وسينتظر الوقت المناسب العلامه

دوت الخليج يرصد حقيقة مشاركة الفنان صبري فواز في أكثر من عمل رمضاني لعام 2022

وكتب صبري فواز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «السلام عليكم فيه مواقع صحفية وصفحات مختلفة على السوشيال ميديا، تناقلوا أخبار عن اشتراكي في عدد من الأعمال الدرامية هذا الموسم..وكل دي أخبار غير حقيقية، وأكرر كمان أخبار غير حقيقية.. كامل الاحترام والأمنيات الصادقة لصانعي هذه الأعمال بالنجاح».

صبري فواز يكشف عن نيته في تقديم عمل رمضاني

وتابع صبري فواز، مشيرا إلى نيته تقديمه عمل درامي في رمضان 2022، فقال: «أنا مشترك في عمل واحد فقط.. وسوف أعلن عنه في الوقت المناسب».

صبري فواز في رمضان 2021

وكان قد شارك صبري فواز في الماراثون الرمضاني المنقضي 2021 بمسلسل موسى أمام الفنان محمد رمضان وكلا من النجوم سمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري ، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

معلومات عن صبري فواز

صبري فواز ولد في22 نوفمبر 1968،وهو ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي مصري، قام بدور بليغ حمدي في مسلسل أم كلثوم وفيلم “حليم” كذلك شارك في العديد من الأدوار في المسلسلات المصرية من أهمها المسلسل المصري الوصية - العائلة - امرأة من زمن الحب - والأصدقاء - ولحظات حرجة - وحدائق الشيطان - وليالي الحلمية - والبر الغربي - ومسألة مبدأ - وامرأة من نار - والفريسة والصياد - والمصراوية والسبع وصايا - وأفلام مبروك وبلبل - وأيام السادات - ودم الغزال - وعصابة الدكتور عمر - الدادة دودى - دكان شحاتة - كلمني شكراً - العهد .

كما أخرج العديد من المسرحيات أهمها حنقول كمان، ايزيس، صدى الأصداء، ليالى الحسينية، اللى خايف يروح، مزرعة الأرانب، ياسين وبهية، عروس الجنوب، المدد، ليل يا عين.