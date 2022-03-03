«صحابي الرجالة أكتر من الستات.. ومكنتش بغير على جوزي».. تصريحات شيرين في كلام الناس

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حلت اليوم 3 مارس الفنانة شيرين ضيقة على برنامج كلام الناس، وصرحت من خلاله عدد من التصريحات الخاصة بحياتها الشخصية، سنلقي الضوء على أهم 10 تصريحات لها.

دوت الخليج يرصد أهم 10 تصريحات للفنانة شيرين في برنامج كلام الناس

شيرين في برنامج كلام الناس

صرحت الفنانة شيرين عدد من التصريحات الخاصة بحياتها الشخصية، أثناء استضافتها اليوم في برنامج كلام الناس على شاشة mbc مصر، ومن بينها:

- جوزي كان لونه بيصفر ويتفاجئ لما يلاقيني مش غيرانة عليه.

- مش متعقدة من الرجالة، والدليل أن أصدقائي الرجالة أكتر من الستات.

- الجواز زي البطيخة.. ولازم يكون في توافق بين الاتنين عشان يكملوا.

- الفن والجواز الناجح مش ديما بيجتمعو مع بعض لأن الفنان يعتبر متجوز فنه.

تصريحات شيرين عن غيابها عن الساحة الفنية

تحدثت شيرين عن رفضها لعدد من الأدوار لا تناسبها، وهذا سبب غيابها الفترة الماضية عن الساحة الفنية رغم حب الناس لها، فقالت:

- لولا الجمهور ماكنش هيبقى فيه شيرين.

- سبب غيابي عن الوسط الفني اني ببقى عايزة الحلقات كلها قدامي.

- رفضت مؤخرا 5 أعمال فنية عشان احافظ على كرامتي واحترام نفسي.

- لو في دور عجبني ممكن أعمله ببلاش.

شيرين تتحدث عن الزعيم وتعل رأيها في تامر حسني

صرحت شيرين عن سعادتها عندما يسألها الجمهور عن الزعيم عادل إمام، وأعلنت رأيها في تمثيل الفنان تامر حسني، وقالت:

- بكون سعيدة جدا والناس بيسألوني عن عادل امام.

- تامر حسني من الممثلين اللي عندهم احترام لنفسهم وجمهورهم، وبيطوروا من نفسهم.

آخر ظهور الفنانة شيرين

يجدر بنا ذكر آخر أعمال النجمة شيرين، ومن بينهم ظهورها في مسلسل «في بيتنا ربوت»، من بطولة هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، عمرو وهبة، والراحلة دلال عبد العزيز، تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، من إخراج وليد الحلفاوي.

ويدور مسلسل في بيتنا روبوت حول المهندس يوسف الذي يقدمه هشام جمال، حول نجاح يوسف في صنع زومبا ولذيذ روبرتات يجسدها شيماء سيف وعمرو وهبة ضمن تجاربه لصناعة الإنسان الآلي، ولكن تنقلب حياته تمامًا.