سيصل الأحد.. مرتضى منصور: تعاقدنا مع مدرب أجنبى قوى سيسعد جماهير الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه تعاقد مع مدرب أجنبى قوى سيسعد جماهير الزمالك الكبيرة لما يمتلكه من سيرة ذاتية قيمة.

أضاف رئيس الزمالك في فيديو بثته القناة الرسمية الخاصة به: "اخترنا أقوى مدرب أجنبي وهيسعد جماهير الزمالك لما يعرفوا اسمه وهيفرحوا لأننا ديما بنجيب الغالى".

واشار إلى أن أمير وأحمد مرتضى تواصلا مع خمسة مدربين واخترنا الافضل والشخصية المحترم وسيصل يوم الاحد القادم وسيقود الفريق امام الوداد المغربي.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أكد فى تصريحات سابقة أن مجلس الإدارة سيتواجد بمقر النادى من الساعة 12 إلى الساعة 2 اليوم الخميس، ومن يرغب فى التجديد من لاعبى الفريق عليه الحضور فى هذا التوقيت، ومن لم يحضر لن نتفاوض معه للتجديد مرة أخرى.

وتدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك تسويق عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم الحاجة الفنية لتواجده في ظل وجود الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر.

كما تتفق إدارة الكرة بالنادى مع رأى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق بشأن عدم قدرة اللاعب على استعادة مستواه منذ عودته من الإصابة وهو ما يجعل تواجده فى الزمالك خلال الموسم المقبل أمر صعب.