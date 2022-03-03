القناعة والإيمان بالله.. روشتة للتخلص من الضغوط النفسية

قدم الدكتور ياسر محمد، رئيس وحدة التنمية البشرية بجامعة حلوان، روشتة عملية لمواجهة الضغوط النفسية، والإحساس بالسعادة والرضا في الحياة.

وأضاف ياسر محمد خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة البلد، أن التوكل على الله- حسبانه وتعالى- هو سر الراحة النفسية، ناصحا بضرورة البدء في تنفيذ خطة عملية لمواجهة الضغوط الحياتية اليومية.

ونصح رئيس وحدة التنمية البشرية بجامعة حلوان، بأن يكون لدى الشخص القدرة على الترك والاستغناء وألا يعلق حياته بشيء معين، وأن يترك ما يضره ويسير في الطريق الذي يحقق له المنفعة، واستبدال السلبيات بالإيجابيات، مع تحديد هدف في الحياة.

وأوضح ياسر محمد، أن الإنسان بدون هدف يسعى إليه ليس له قيمة، ويجب أن يضع كل شخص حلما أمام عينيه ويعمل جاهدا على تحقيقه، وأن يتحلى بالطموح والإرادة والعزيمة في مواجهة التحديات التي تقف في طريق تحقيق حلمه.

وبيّن رئيس وحدة التنمية البشرية بجامعة حلوان، أنه يمكن التخلص من الضغوط النفسية اليومية من خلال بعض التمارين البسيطة داخل المنزل، مثل الضغط بأصابع اليد على كرة جلدية للتخلص من الطاقة السلبية، أو الصراخ داخل وسادة، أو لعب الملاكمة في شكل مرن.

وشدد ياسر محمد، على ضرورة التحلي بالرضا عن النفس والقناعة والإيمان بالله، من أجل عيش حياة سعيدة خالية من الضغوطات النفسية والعصبية.