التنمية الشاملة.. كيف أصبح المواطن في قلب الدولة المصرية؟

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعيش مرحلة التنمية الشاملة- الجغرافية في مختلف المدن والمحافظات.

وأضاف عصام هلال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة البلد، أن التنمية الشاملة التي تشهدها مصر الآن لا تقتصر على الطرق والكباري فقط بل تمتد إلى جميع المجالات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عمل على سد الفجوة التنموية بين منطقتي غرب النيل وشرق النيل وأصبحت القاهرة بأكملها تشهد تنمية في شتى المناطق، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة لديها تنمية شاملة في كل بقعة من بقاع مصر وعلى قدر المساواة.

وأردف عصام هلال، أن المواطن المصري لاحظ انعكاس المشروعات التنموية على حياته والتي لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن المواطن أصبح في بؤرة اهتمام الحكومة وفي قلب الدولة المصرية.