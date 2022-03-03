/683011/شيرين-رفضت-5-أعمال-عشان-أحافظ-على-كرامتي-واحترام-الناس-ليا

تحدثت الفنانة القديرة شيرين عن سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أنها رفضت 5 أعمال فنية رغبة في الحفاظ على كرامتها واحترام الجمهور لها.

دوت الخليج يرصد سبب ابتعاد شيرين عن الوسط الفني خلال الفترة القليلة الماضية

وقالت شيرين خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر: «رفضت مؤخرا 5 أعمال فنية لاني بخلي بالي على كرامتي واحترام نفسي، والمنتجين بقى عندهم سوء تصرف وماديين، وانا لو في دور عجبني ممكن أعمله ببلاش».

وتابعت: «سبب غيابي عن الوسط الفني اني ببقى عايزة الحلقات كلها قدامي، ودا مش بيبقي لطيف للناس، لأنهم اتعودوا أنهم يعرضوا الجزء بتاع الفنان بس على الواتس اب وانا فنانة قديمة».

شيرين تشارك في عمل فني مع تامر حسني

واستكملت شيرين حديثها، مؤكدا أنها تشارك في عمل فني بدور صغير مع الفنان تامر حسني، في فيلم «بحبك»، فقالت: «تامر حسني من المثلين اللي عندهم احترام وبيطوروا من نفسهم، وبحترمه جدا وهو بيحترم الناس الي شغالين معاه».

فيلم «بحبك»، الذي يدور في إطار رومانسي كوميدي حول البحث عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث محيرة ومثيرة.

الفيلم من إنتاج سينرچي احمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوق، وبطولة الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد والفنان حمدي المرغني، والفنان مدحت اسماعيل.

اخر أعمال النجمة شيرين

الجدير بالذكر أنه كان آخر ظهور للنجمة شيرين في مسلسل «في بيتنا ربوت»،الذي يدور حول يوسف ويجسده هشام جمال، ينجح يوسف في صنع زومبا التي، ولذيذ ريوبرتات يجسدها عمرو وهبة وشيماء سيف ضمن مشروعه لصناعة الإنسان الآلي، ولكن تنقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولة العمل كلا من شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، والراحلة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي، ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وكانت قد شاركت في مسلسل القاهرة كابول أمام الفنان القدير نبيل الحلفاوي في رمضان 2021.