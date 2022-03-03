/683007/رئيس-الاتحاد-الأفريقي-لمقاولي-التشييد-والبناء-شركة-مصرية-واحدة-كانت-تعمل-بأفريقيا-منذ-5-سنوات-والآن-22

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء،انه منذ خمس سنوات لم يكن هناك غير شركة مصرية تعمل في افريقيا، مضيفا:” تجارب الشركات المصرية كانت قليله ولكن الفترة الاخيرة شهدت انشاء مشروعات قومية عملاقة في افريقيا باجود المواصفات”.

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ونوه ان قارة افريقيا من القارات التي استولى عليها الاستثمار ونهب الغرب خيراتها واثر على بنيتها الاساسية، موضحا انه رئيس الاتحاد المقاولين البرتغالي قال ان الدولة المصرية بمشروعاتها العملاقة من الدول العظيمة التي نسعد للتعاون معها في السوق الافريقي نظرا لتزايد المشروعات القومية العملاقة وانشائها على اعلى مستوى.

رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء: شركة مصرية واحدة كانت تعمل بأفريقيا منذ 5 سنوات والآن 22

وتابع المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن النهضة التي شهدتها الدولة المصرية لها صدى كبير في العديد من الدول حول العالم وليس في أفريقيا فقط..

واكمل المهندس حسن عبدالعزيز أن المشروعات القومية العملاقة فتحت الطريق للشركات للعمل في قارة افريقيا حيث أنه يوجد ما يقرب من 22 شركة مصرية عاملة في أفريقيا بعد أن كانت شركة واحدة قبل 5 سنوات.