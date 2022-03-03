محمد الشرنوبي بدلًا من أحمد حاتم في فاتن أمل حربي.. فما السبب

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أنتشر أنباء عن انسحاب الفنان أحمد حاتم من مسلسل فاتن أمل حربي، المقرر عرضه في رمضان 2022، وتم ترشيح الفنان محمد الشرنوبي بدلًا منه، وأثناء لقاء أحمد حاتم مع برنامج ET بالعربي كشف عن السبب.

دوت الخليج يرصد سبب أنسحاب أحمد حاتم من مسلسل فاتن أمل حربي المقرر عرضه في رمضان 2022

أحمد حاتم يعلن سبب أعتذاره عن مسلسل فاتن أمل حربي

وصرح الفنان أحمد حاتم عن السبب وراء إعتذاره عن دوره في مسلسل فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيللي كريم المقرر عرضه في رمضان 2022، وقال حاتم أنه منشغل في تصوير أعمال فنية أخرى، وهو ما أدى إلى شعوره بالإجهاد وضغط المواعيد، فقرر الإنسحاب من المسلسل، وقال:"كلمة أنسحاب دي كبيرة قوي، كل الموضوع أن ماحصلش نصيب وكنت أتمنى أكون موجود في المسلسل"، وقال:"محمد الشرنوبي أخد رأيي في المسلسل والدور، وقولت له أنه مسلسل مهم جدًا".

أعمال أحمد حاتم القادمة

وقد أعلن أحمد حاتم عن أعماله القادمة التي يقوم بالتحضير لها وتصوير مشاهده فيها هذه الأيام، وقال:"عندي فيلمين من السنة اللي فاتت لازم أخلص تصوير مشاهدي فيهم عشان يتم عرضه"، وسوف يتم عرضهما بعد رمضان، وإحداهما هو فيلم "الملحد"، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

مسلسل فاتن أمل حربي في رمضان 2022

تقوم الفنانة نيللي كريم بتقديم دور البطلة في مسلسل فاتن أمل حربي، المنتظر مشاركته في المراثون الرمضاني لعام 2022، ويشاركها البطولة كل من شيريف سلامة، جيلان علاء ومحمد الشرنوبي، إلى جانب عدد من الفنانين الذين يقدمون باقي شخصيات المسلسل، ويدور مسلسل فاتن أمل حربي في إطار درامي اجتماعي، حيث يحكي قصة زوجة يطلقها زوجها، وتصبح أمام مسؤلية ترتيب حياتها والإعتناء ببناتها الأثنين، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.

آخر أعمال أحمد حاتم

قدم الفنان أحمد حاتب في بداية عام 2022 مسلسل أنا وهي، التي تشارك بطولته مع هنا الزاهد وأشرف عبد الباقي، وتم عرضه على قناة cbc، كما طُرح له مؤخرًا فيلم "قمر 14"، وهو من بطولة خالد النبوي، شرين رضا، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس.