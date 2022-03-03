وكيل فيتوريا: الزمالك لم يتفاوض أبدا مع المدرب البرتغالى وخطوته المقبلة أوروبا

كشف وكيل أعمال المدير الفني البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني الأسبق لفريق النصر السعودى، حقيقة الأخبار المتداولة عن اقترابه من تدريب فريق الزمالك، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، والذى أقيل من منصبه الاثنين الماضى بسبب سوء النتائج.

وتحدث نديم أفزال وكيل فيتوريا لقناة "العربية"، قائلا:" الزمالك لم يتفاوض أبدا مع المدرب البرتغالى، لم يصلني أي عرض رسمي أو مفاوضات شفهية سواء لي أو لموكلي".

وأضاف قائلا:"الخطوة المقبلة للمدرب البرتغالى ستكون في أوروبا".

وكانت أخر محطات فيتوريا صاحب الـ 51 عاما، مع فريق سبارتاك موسكو الروسي، قبل أن ييرحل في شهر ديسمبر الماضى عن تدريب الفريق لسوء النتائج.

وأوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك فى تصريحات اعلامية أن المدرب الجديد لفريق الزمالك سوف يرافقه 4 مدربين مساعدين له فى الجهاز المعاون له للفريق الابيض.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره فيرتشر أمس الأربعاء بنتيجة 3 – 2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدورى المصرى.