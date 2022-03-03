أفضل 10 أماكن سياحية فى مصر تستحق الزيارة (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وجاء فى المرتبة الأولى منطقة أهرامات الجيزة، مشيرا إلى عدم اكتمال أية رحلة سياحية إلى مصر دون زيارة الأهرامات، لافتا إلى تمثال أبو الهول الذى اعتبره تمثال أسطورى متواجد بشكل مهيب عند مدخل منطقة أهرامات الجيزة.
ويوضح الإنفوجراف التالى أفضل 10 أماكن سياحية فى مصر تستحق الزيارة:
وفى المرتبة الثانية كان جبل موسى بسيناء والذى يعد موقعا مقدسا فى الأديان السماوية، ويوجد الجبل على ارتفاع 2،285 مترا، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة صعود الجبل إلا أن المناظر الطبيعية الخلابة التى يستمتع بمشاهدتها السائح من فوق قمته تعوض الجهد المبذول فى هذا الصعود، أما فى المرتبة الثالثة جاء دير سانت كاترين الذى يقع عند سفح الجبل وهو من أقدم الأديرة، ويعد أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمى لليونسكو.
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