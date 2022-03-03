وزير الإنتاج الحربى: الرئيس يفكر للمستقبل.. والعاصمة خطوة مهمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أول اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال الكامل والعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

واستهل الوزير مرسى الاجتماع، بالترحيب بقيادات الإنتاج الحربى فى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا أن هذا اليوم يعد يومًا تاريخيًا، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تدشين الجمهورية الجديدة، مؤكدًا فى هذا السياق أن اجتماع اليوم فى وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة يعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، من خلال توفير كل الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمى داخل الوزارة، كما تم استعراض موقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة الإنتاج الحربى وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمى الكامل.

وأكد الوزير أن العاصمة الإدارية إنجاز تحقق فى وقت قياسى وخطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة، وبداية لعصر جديد من العمل الحكومى المتطور من خلال تحقيق الحوكمة والتحول الرقمى الكامل بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة فى مصر.

وأعرب عن فخره بما يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربى بأن تبدأ الأطقم المختصة فى الوزارة بتشغيل كافة الخدمات بالمبنى، والعمل على توفر كافة التسهيلات حتى يتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بصورة ميسره، مشيراً لأهمية هذا الإنتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن عقب الاجتماع، أجرى مرسى يرافقه قيادات الإنتاج الحربى جولة تفقدية بالمبنى الجديد للوزارة حرص خلالها على متابعة معدلات التنفيذ بالمبنى الخاص بالوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة للتأكد من توافر مختلف الخدمات ومراعاة الراحة التامة للعاملين والزائرين.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع قد حضره المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس حسين لبيب مستشار الوزير، والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية، والمهندس محمد المحص مستشار الوزير، والدكتورة مهندسة عايدة الصبان مستشار الوزير والمهندسة دينا عبدالمنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، والمهندسة جانيت صبحى مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور محمد توفيق مساعد الوزير للسياسات المالية والإدارية والسيد صالح صلاح الدين موسى رئيس قطاعات الموارد البشرية وشئون الأمانة العامة، والدكتورة مهندسة ليلى شحاته يوسف رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس القطاعات الفنية.