/683004/رانيا-شاهين-بعد-منشورها-عن-هشام-المليجي-كان-باين-عليه-الاكتئاب-ومش-عارفة-ليه-أنكر

تحدثت الفنانة رانيا شاهين عن سبب منشورها بشأن الفنان هشام المليجي، الذي كشفت من خلاله أن الفنان دخل في حالة إكتئاب بسبب غيابه عن الوسط الفني، وعدم العرض عليه أي عمل فني.

دوت الخليج يرصد سبب منشور رانيا شاهين عن هشام المليجي

وقالت رانيا شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر: «بنحاول نفكر الناس ببعض لأن عدم الشغل شيء مؤذي جدا، وبعمل ده ديما من اول ما عملت الفيس بوك مع أي زميل مبيشتغل، وكان من ضمنهم الفنان محمد فادي واتبسط جدا، وشكرني إنه فيه ناس لسة فكراه».

رانيا شاهين: هشام المليجي زعل مني جدا

واستكملت رانيا شاهين حديثها، كاشفة عن رد فعل هشام المليجي تجاهها بعد منشورها، فقالت: «هشام المليجي جاري فعارفة كل حاجة عنه بحق الصداقة اللي بينا، وهو مقاليش أنه مكتئب بس كان باين عليه وهو أنكر ده، أنا كنت عايزاه يبقى مبسوط والناس تفتكره وتقريبا أنا فهمته غلط، كنت عارفة إن فيه ناس كتير بتتكسف تطلب شغل فكنت عايزة اساعده ، وآخر تواصل بينا كان من شهر، وبعد البوست كلمته وكان زعلان جدا، اتفاهمنا وشيلت البوست بعدها».

منشور رانيا شاهين عن هشام المليجي المثير للجدل

وكانت قد كتبت رانيا شاهين خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي كتبت منشور تشرح فيه حالة المليجي الصحية, وما تشعر به من خلال تعاملها المقرب معه، وقالت:"الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض …مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز…ومكافح…وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس …تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزه النفس".

وأضافت:"انا عارفة انه هيزعل مني لما يعرف اني كتبت الكلام ده…بس كل ماازوره حقيقي بيصعب عليا ..مع انه مش بيشتكي بس باين عليه"، وصاحبت كلامها بهاشتاج "الموهوبين في الظل".

مسيرة هشام المليجي الفنية

الجدير بالذكر أنه شارك الفنان هشام المليجي في عدد قليل من الأفلام السينمائية، ومن أبرز أدواره "هشام"، الذي قدمه في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، من بطولة محمد عنيدي، تم عرضه عام 1998، وشارك من بعدها في فيلم بوحة، من بطولة الفنان محمد سعد، في عام 2005، وقدم فيه دور "جابر"، وشارك أيضًا في فيلم بلد البنات عام 2008، بدور "أحمد"، وكان آخرهم فيلم صرخة نملة، بطولة عمرو عبد الجليل عام 2011.