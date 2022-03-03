عصام هلال يشدد على دور البرلمان فى التوعية باشتراطات البناء الجديد ويؤكد: «لا تزايد علي بلدنا»«فيديو»

/683000/عصام-هلال-يشدد-على-دور-البرلمان-فى-التوعية-باشتراطات-البناء-الجديد-ويؤكد-لا-تزايد-علي-بلدنافيديو

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن ثقافة التعدي على الآراضي الزراعية فى المجتمع المصري، لم تكن قاصرة على الفئة الوسطي أو الفقيرة فقط ، لافتا إلى حديث الرئيس السيسي بأن ثقافة البناء على الآراضي الزراعية يمتلكها عامة الشعب، فضلا عن التعدي على أراضي الدولة بدون دراية من المواطنين.

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التعدي على الأراضي الزراعية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة لم تجهز المواطن ثقافيا لتلقي ثقافة اشتراطات البناء الجديدة التي وضعتها الحكومة، لافتا إلى أن الترويج لهذه الاشتراطات لم يتم بالشكل الصحيح، مما تسبب فى تمدد ونمو سكاني عشوائي أظهر العديد من الأمراض الاقتصادية ، والاجتماعية والصحية.

وثمن النائب عصام هلال، مطالبة الرئيس السيسي بضرورة بتعديل ووضع اشتراطات للبناء تكون منظمة للعملية البنائية داخل المدن، إضافة إلى وضع حد لتمدد هذا النمو العشوائي.

وشدد عفيفي، على دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فى توعية المواطنين باشتراطات البناء الصحيحية، لافتا إلى شعار" لا تزايد علي بلدنا "، مضيفا "ان كل الذي يتم ليس فية مصلحة لاحد انما هو لمصلحة المواطن وتحسين مستوي المعيشة بما يراعي البعدين رضي المواطن ومصلحة الدولة المصرية، إضافة إلى التغلب علي العشوائيات والمدن الغير منظمة في مصر.

تجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية فى قطاعي النقل والاسكان، أن قطاع النقل شهد معدلات عمل غير مسبوقة وسنستمر ولن نتوقف، موضحا ان وزارة النقل أنشأت مشروعات بقيمة 1.6 تريليون جنيه، اللى اتعمل فى مصر عمل كبير وبمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى تنفيذ 700 كيلو طرق بالقاهرة لتخفيف الأحمال وتقليل التكدس.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تحرص على تعويض المواطنين، عن الإزلات التي تتم لعمل المحاور والطرق، مشيرا إلا أن الدولة أنفقت 550 مليار جنيه لحل وتسهيل حركة المرور فى القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن تطوير الطرق والمحاور فى محافظة الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة.