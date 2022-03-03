/682999/مصرع-وإصابة-23-شخص-بعد-سقوط-شجرة-ضخمة-بسبب-الرياح-الشديدة-بالدقهلية
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون إثر سقوط شجرة على سيارة نصف نقل كانت تقل عمال داخل الصندوق على الطريق السريع " أجا -المنصورة ".
دوت الخليج
تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث الذي وقع أمام دوران قرية منية سندوب مركز المنصورة .
انتقل على الفور لموقع الحادث العميد طارق عبد الهادي مأمور مركز المنصورة وضباط مباحث المركز وسيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف.
سقوط شجرة معمرة
وبالفحص تبين سقوط شجرة معمرة من أحد المشاتل الموجودة على الطريق فجأة على السيارة رقم «د اس 9782» نصف نقل وكانت محملة بعدد من العمال مما أدى إلى تحطم السيارة.
كما انتقلت رحاب المزين رئيسة مركز المنصورة وقيادات المركز ، وانتقلت قيادات المرور وتم رفع الشجرة من على الطريق لإعادة الحركة السير مرة أخري بعد توقف الطريق بسبب الحادث .
اسماء المتوفين والمصابين
وجاءت اسماء المتوفين كالتالي «زينب عيد البديع 55 سنة، وأم الفرح أسعد علي 60 سنة»، بينما أصيب كل من: «سحر شعبان محمد 50 سنة، وخالد إبراهيم المصري 39 سنة، ومحمد عبد الحميد العرابي 63 سنة، وشقيقه أحمد 38 سنة، وأمينة السيد 60 سنة، وهدية فتحي أبو جلال 44 سنة، ومروة فتحي بدين 30 سنة، ووليد محمد سامي إسماعيل 45 سنة، ورضا محمد الشنهاب 30 سنة، وفوز محمد عطية 45 سنة، وشيماء حسن 24 سنة، ورضا هلال بدر 60 سنة، وسعد أسعد عباس العزب 60 سنة، وهانم أو الكمال 65 سنة، وعطيات عثمان طلبة 75 سنة، وسعيدة عيد المعطي طه إبراهيم 55 سنة، شربات القناوي 45 سنة، ومحمد السيد علي إبراهيم 76 سنة ومجهول.
تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع وإصابة 23 شخص بعد سقوط شجرة ضخمة بسبب الرياح الشديدة بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.