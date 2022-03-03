/682996/بسبب-ضعف-إيراداته-سحب-فيلم-معالي-ماما-من-دور-العرض

قررت عدد من دور العرض السينمائية داخل مصر سحب فيلم «معالي ماما» الذي تخوض بطلوته الفنانة بشرى بجانب عدد من نجوم الفن، من صالتها، وذلك بسبب ضعف إيراداته خاصة في الأيام الأخيرة الماضية.

دوت الخليج يرصد رفع فيلم معالي ماما من دور العرض المصرية بسبب ضعف إيراداته

وحقق فيلم «معالي ماما»، في مساء أول أمس إيرادات بلغت 130 جنيه فقط، وهو مبلغ قليل جدا نسبة لما كانت تحققه الأعمال السينمائية في الفترة الماضية، ليتم رفعه من السينمات بعد 3 اسابيع فقط من طرحه، وتحقيق إجمالي إيرادات 217 ألف جنيه.

فيلم معالي ماما لبشرى

الجدير بالذكر، أنه يناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

أغنية ماما ماما

واتت الأغنية الدعائية لفيلم معالي ماما بعنوان «ماما ماما»، وهي من غناء بشرى وكلمات المؤلف نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، كما قامت الأغنية بجمع الفنان محمود الليثي ونور إيهاب، وسولى، ياسين أمير.

العرض الخاص لفيلم معالي ماما

هذا وشهد العرض الخاص لفيلم معالي ماما حضور كلا من الفنان محمد على رزق، ومحمود الليثي، سامي مغاوري والمخرج أحمد نور، وميرهان حسين فى أول ظهور لها بعد تعافيها من فيرس كورونا ليكونوا أول النجوم الحاضرين للعرض الخاص للفيلم الكوميدي.

بشري تطلق أغنية جديدو بعنوان “حاجة واحدة”.

من ناحية اخرى، طرحت الفنانة بشرى، أغنية جديدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتحمل الأغنية عنوان “حاجة واحدة” من كلمات وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع الهامي دهيمة واخراج محمود رشاد.

واتت كلمات الأغنية على النحو الآتي: ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة بيبقى نفسه في حاجة واحدة وكل عارفين هى ايه .. بالذمة يا ولاد بقى مش عيب أوي عليكم رفعة راسكم ازاي وفيكم ناس شايفنا بالنظرة دي .. حاجة واحدة اللي انتوا شاغلين بالكم بيها .. لومش موجودة بتمشوا وتشوفوا حاجة بعديها .. كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها.