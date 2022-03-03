النائب عصام هلال: الافتتاحات التي تشهدها الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة فى الجمهورية الجديدة«فيديو»

/682995/النائب-عصام-هلال-الافتتاحات-التي-تشهدها-الدولة-المصرية-طفرة-غير-مسبوقة-فى-الجمهورية-الجديدةفيديو

ثمن النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الافتتاحات الكثيرة التي شهدتها محافظة الجيزة فى عهد الرئيس السيسي، موضحا ان هذه المشروعات تأتي فى آطار عملية التطوير والتنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة فى جميع المحافظات.

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افتتاحات الجيزة

واكد عفيفي، خلال لقائه فى برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة المصرية أصبح امام تنمية شاملة ومتنوعة جغرافيا، مضيفا " ان ليس المقصود في التنمية هو ملف وحيد كما يردد البعض وان الامر ليس مقتصرا في كباري وطرق وانفاق فقط انما تم افتتاح بالامس منشئات رياضية ومنشئات سكنية وايضا محاور مرورية مهمة جدا لتسهيل حركة الافراد والبضائع وانها عامل جذب للاستسمار الذي يعود في النهاية للمواطن المصري".

واشار عضو مجلس الشيوخ الي ان الوصول الي 2030 يكون بجمهورية جديدة، لافتا إلى أن كل المشروعات التي تتم في مصر الان تهدف إلى تحسين احوال المواطن المصري من خلال إقامة منشئات رياضية ومساكن وطرق، مؤكدا أن ما يحدث أن فى الجمهورية الجديدة هو طفرة غير مسبوقا في الدولة المصرية.

هذا وأكد الرئيس السيسي، خلاله افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى قطاعي النقل والاسكان، أن قطاع النقل شهد معدلات عمل غير مسبوقة وسنستمر ولن نتوقف، موضحا ان وزارة النقل أنشأت مشروعات بقيمة 1.6 تريليون جنيه، اللى اتعمل فى مصر عمل كبير وبمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى تنفيذ 700 كيلو طرق بالقاهرة لتخفيف الأحمال وتقليل التكدس.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تحرص على تعويض المواطنين، عن الإزلات التي تتم لعمل المحاور والطرق، مشيرا إلا أن الدولة أنفقت 550 مليار جنيه لحل وتسهيل حركة المرور فى القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن تطوير الطرق والمحاور فى محافظة الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة.