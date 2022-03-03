روي فيتوريا البرتغالي مديراً فنياً لنادي الزمالك خلفاً لكارتيرون

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مرتضى منصور عن المدير الفني لفريق الزمالك الجديد، وهو تعين البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لنادي النصر السعودي.

وسبق لروي فيتوريا قيادة النصر السعودي في 2019 واستمر حتى 2020، لكن تم فسخ عقده مع الفريق بعد سوء النتائج والخروج من مسابقة دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي.

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

عقد يوسف أوباما مع الزمالك

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت الحالي إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

بنود يوسف اوباما مع الزمالك

ويضم عقد أوباما بندا بمساواته بأي لاعب يتم التعاقد معه أو التجديد له خلال فترة تواجده في الفريق، كما يتضمن العقد شرطا جزائيا يمكن اللاعب من الاحتراف دون العودة للزمالك في حالة سداد الشرط الجزائي.

وبخلاف وجود بند يسمح للاعب بالموافقة علي الإعارة لاي نادي خارجي عقب الموسم الأول من العقد دون موافقة الزمالك.

وكان أوباما قد فوجئ بأن قيمة عقده الذي وقع عليه في عهد اللجنة السابقة والمقدر بـ 12 مليون جنيه، قد تم اعتماده بقيمة مليوني جنيه فقط.