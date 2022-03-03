/682987/موعد-مباراة-برشلونة-القادمة-والقنوات-الناقلة

يلتقي برشلونة مع إلتشيه الأحد المقبل في الساعة الخامسة والربع مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل برشلونة لقاء إلتشيه بكل قوته، بعد إستعادة نغمة الإنتصارات في المباريات الأخيرة، بالدوري الأوروبي، والليجا الإسبانية، بتواجد الجابوني بيير أوباميانج في مقدمة الهجوم.

موعد مباراة برشلونة ونابولي والقنوات الناقلة

يعاني برشلونة في هذا الموسم من الكثير سواء على المستوى المحلي أو القاري، بنزيف النقاط، وتراجعه في ترتيب الدوري الإسباني، وسقوطة من دوري الأبطال إلى الدوري الأوروبي.

يحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، من أصل 25 مباراة، فيما يحتل إلتشية المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، من أصل 26 مباراة.

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية أحداث مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والتي من المؤكد ان تبثها على بي إن سبورت اتش دي 1، والتي لم تعلن عن معلقها بعد.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.

وأفتتح جوردي ألبا الأهداف في الدقيقة 8 ، ثم عزز فرانك دي يونج بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 13، وبعده أحرز إنسيني الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل بيكيه هدف برشلونة الثالث بالدقيقة 45.

وفي شوط المباراة الثاني أحرز أوباميانح هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 59، واستمر برشلونة مسيطر على اللقاء، وحاول لاعبوا نابولي أن يقلصوا النتيجة، حتى أحرزوا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق ماتيو بوليتاتو.

لتنتهي المباراة بنتيجة 4/2، ليودع نابولي البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، بينما تأهل برشلونة لدور الثمانية من الدوري الأوروبي