بالفيديو.. خالد الجندى: مثل شعبى دمر الاقتصاد وعرقل تحولنا لدولة عظمى 

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك الكثير من الامثال الشعبية، منها العيل بيجى برزقه، وهذا مثل خطير وتسبب فى كثير من المشاكل فى مصر.

دوت الخليج

خالد الجندى: مثل شعبى دمر الاقتصاد وعرقل تحولنا لدولة عظمى

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "العيل مش بيجى برزقه، وده بتبنى عليه أحكام كثيرة، وتقريبا دمر اقتصاد مصر، وعرقل جعلنا دولة عظمى، لا فى عيال بتنزل ميتة، والرزق ليس فلوس فقط، وانما علم وأخلاق وصحة، وحكمة، والزوجة الصالحة أو الزوج الصالح ".

هذا وقال الشيخ خالد الجندى، عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسراء والمعراج رحلتين، إلا أن الأمة كلها أجمعت على إنها رحلة واحدة، ونؤمن بهما إيمانا يقينياوهذا جزء من العقيدة ونؤمن أنها أحد معجزات الله، لافتا إلى أن هناك الله معارج كثيرة وليس معراج واحد، ومن يفهم غير ذلك لم يفهم القرآن الكريم فى قول الله تعالى: "لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا عنده معارج كثيرة تقدر تطلع بها، منها باب الصدقة أو الدعاء أو بر الوالدين، أو الكلمة الطيبة، والعمل الصالح، هو المعراج إلى الله، ويرفع الدعاء".

واستكمل عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من ينكر المعراج ينكر عروج الملائكة، طيب يجادلك ويقولك ده ملك وده بشر، نقول له من الذى جعل الملائكة تعرج، الله سبحانه وبالتالى هو القادر على كل شئ، فمعجزة المعراج أسهل معجزة يؤمن بها لأنها مذكورة فى القرآن الكريم".