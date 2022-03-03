/683003/غضب-الصعايدة-بلاغ-جديد-بتوكيل-من-40مواطنا-بقنا-ضد-إبراهيم-عيسى

أعلن المحامى أحمد رفاعى، تقدمه ببلاغ جديد ضد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، للنائب العام ومعه 40 توكيلاً من أبناء محافظة قنا بصعيد مصر، رافضين إساءته لسيدات الصعيد، والنيل منهم من خلال برنامجه بفضائية القاهرة والناس، مؤكدًا على أن أبناء قنا بصعيد مصر، وكافة أبناء الصعيد مُستائين من مثل هذه التصريحات التى يتم إطلاقها دون وعى أو إدارك لطبيعة المواطن المصرى الصعيدى وأسرته.

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وتضمن البلاغ المرفق به توكيل الـ40مواطن قناوى، بأن أبناء الصعيد وأبناء الشعب المصرى تفاجئوا خلال الأيام الماضية، بقيام المشكو بحقه إبراهيم عيسى، بالتحدث عن أمهات وجدات أبناء الصعيد، والتأكيد والحسم بأنهم جميعًا كانوا يرتدون«المايوهات»، مُستخدمًا مصطلحات تنال من المرأة الصعيدية، صاحبة المبادئ والعادات والتقاليد التى جعلتها نموذج فريد فى كل شيئ وتغرد خارج السرب بكفاحها وقوتها وصلابتها في مواجهة التحديات، وعقلها المتزن وإحتوائها لغيرها.

«غضب الصعايدة».. بلاغ جديد بتوكيل من 40مواطنًا بقنا ضد إبراهيم عيسى

البلاغ لم يتوقف على خروج المشكو بحقه إبراهيم عيسى عن النص بحق المرأة الصعيدية فحسب، ولكنه تطرق أيضا لخروج إبراهيم عيسى الدائم للنيل من القرآن الكريم والسنة النبوية، مستشهدًا بما تحدث به إبراهيم عيسى عن كتاب الله حيث تنمر وأخطاء مستظرفا بكتاب الله والتلويح بالاستهزاء بذكر سلطانية فى الأية الكريمة «هلك عنى سلطانية» وأقراءو كتابية فى الأية الكريمة «فأما من أوتى كتابة بيمينه فيقول هاؤم اقراءوا كتابية»، مشيرا إلى أن عيسى كرر ذلك مستخففا ضاحكا ملوحا مستهونا بتلك الآيات التى أنزلها الله عز وجل من سبع سموات.

تصريحات ابراهيم عيسى تثير الجدل

المحامى أحمد رفاعى ضمن فى بلاغه أيضا بأن عيسى خلال برنامج أيضا قال ملوحا ومستظهرا ذلك بأن المصحف الشريف لا يُفيد فى العصر الحديث ذاكرًا نصا « لا يوجد اعجاز علمى فى القرآن فلايمكن عن طريق المصحف والقرآن عمل عملية جراحية أو صناعة قنبلة نووية..أو هنعرف تعمل عربية أول ما نقرأ القرآن- وأن الكلام اللى بيقوله المشايخ والعلماء حول الاعجاز العلمى كلام فارغ وخلاص".

بلاغ المحامى أحمد رفاعى تضمن التأكيد على أن مثل هذه التصريحات أحدثت ولاتزال حالة من الغضب والاشمئزاز فى الشارع المصرى فى محافظات الصعيد بل وقنا بشكل خاص .