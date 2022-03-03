فحص سمعى لـ 2.7 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص السمعى لـ 2 مليون و710 آلاف و74 طفلاً من حديثى الولادة، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال لدى حديثى الولادة، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.





وبالتزامن مع اليوم العالمى للسمع الموافق يوم 3 من شهر مارس كل عام، أعلنت الوزارة إمداد 30 وحدة ومركز طبى تابعين لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال لدى حديثى الولادة بما يزيد عن 7 آلاف قطعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية لدعم الخدمات المقدمة المستهدفين بالمبادرة، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالحالة الصحية للأطفال من حديثى الولادة، وتوفير حياة كريمة وخالية من مسببات الإعاقات السمعية للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة منذ انطلاقها عام 2019، نجحت فى خفض نسب الإصابة بالإعاقات السمعية بين الأطفال، بما ساهم فى خفض حالات زراعة القوقعة سنويًا، لافتًا إلى أنه تم تحويل 195 ألفًا و55 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، فى نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول.

وأضاف أنه تم تحويل 15 ألف طفل بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعى حالته.

ولفت إلى زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعى للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى فحص 7410 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع عبدالغفار أنه تم توفير 4000 جهاز انبعاث صوتى بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة التابعين للمبادرة، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال من حديثى الولادة، وتوفير ألف جهاز (مجس) طبى كاحتياطى استراتيجى لضمان استمرار توقيع الكشف الطبى وتقديم خدمات العلاج بالمجان بأعلى مستوى من الكفاءة الطبية، بما يساهم فى ضمان الحفاظ على الصحة العامة لحديثى الولادة.

وأضاف أنه تم توفير عدد من الأجهزة الطبية بمستشفيات الإحالة التابعة للمبادرة، حيث تم توفير عدد 20 جهاز مقياس لضغط الأذن الوسطى، وتوفير 15 جهاز مقياس السمع بالكمبيوتر عن طريق جذع المخ، بالإضافة إلى توفير 20 جهاز انبعاث صوتى تشخيصى، لافتًا إلى تقديم وسائل دعم لوجيستى بما يساهم فى تحقيق المستهدف من المبادرة والقضاء على ضعف السمع بين الأطفال من حديثى الولادة، حيث تم توفير عدد 2600 تابلت داخل الوحدات الصحية لتسهيل عملية التسجيل الإلكترونى على الموقع الرسمى الخاص بالمبادرة.

وأوضح عبدالغفار أنه تم تدريب أكثر من 3500 من مدخلى البيانات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثى الولادة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة، مشيرًا إلى أن التدريب الطبى المقدم للأطقم الطبية ساهم فى نجاح المبادرة، حيث تم تدريب أكثر من 5 ألاف ممرضة، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتى بالوحدات الصحية.

وبدوره، قال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال من حديثى الولادة، إن شهادة الميلاد الخاصة بحديثى الولادة تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

من جانبه، نوه الدكتور محى السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة"، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة.