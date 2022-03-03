أبرزهم المداح 2.. قائمة مسلسلات رمضان 2022 المعروضة على mbc مصر

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تستقبل قناة dmc مصر عدد من الأعمال الدرامية المتميزة والمتنوعة بين السياسي والاجتماعي والكوميدي الخفيف، وذلك لعرضها ضمن المنافسة الرمضانية 2022، الذي يفصلنا عنها أقل من شهر واحد فقط.

دوت الخليجيرصد القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022 المعروضة عبر قناة mbc مصر

مسلسل المداح الجزء الثاني

أعلن الفنان حمادة هلال منذ يومين، عرض مسلسل «المداح»، الموسم الثاني على قناة mbc مصر، والذي يعد استكمالا الجزء الاول الذي دارت أحداثه حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

مسلسل رانيا وسكينة

ويعرض مسلسل «رانيا وسكينة»، الذي تخوض بطولته كلا من الفنانة مي عمر والفنانة الاستعراضية روبي، على قناة mbc مصر ضمن السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة كلا من الفنانتين روبي ومي عمر وعدد من نجوم الفن الآخرين.

وتدور أحداثه حول فتاتين يعيشان في حارة شعبية، تجمعهما صداقة قوية، ويمران بالعديد من الأزمات والمشاكل معا، وخلال المسلسل سيتبين أن كانت علاقتهما ستتأثر بسبب تلك الأزمات أم لا.

مسلسل بطلوع الروح

ويعرض أيضا على قناة mbc مصر مسلسل بطلوع الروح، الذي يخوض بطولته كلا من الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم.

ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك، في حين تجسد إلهام شاهين دور «جهادية» والذي من المتوقع أن يحظى بنجاح كبير بعد عرضه في السابق الرمضاني 2022.

مسلسل توبة

وتخوض قناة mbc مصر السباق الرمضاني بمسلسل "توبة" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.