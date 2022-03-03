/682985/مرتضى-منصور-يعلن-موعد-موقف-لاعبي-الزمالك-النهائي-والمدرب-الجديد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد الكشف عن موقف اللاعبين من التجديد والمدير الفني الأجنبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مرتضى منصور أن بعد نصف ساعة أي في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس سيتم الإعلان.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية من مكتبه بالنادي: "بعد نصف ساعة سيتم الإعلان عن موقف اللاعبين من التجديد والمدير الفني الجديد عبر صفحتي وصفحة النادي الرسمية".

يوسف أوباما يبحث عن تعديل العقد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت الحالي إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

ويضم عقد أوباما بندا بمساواته بأي لاعب يتم التعاقد معه أو التجديد له خلال فترة تواجده في الفريق، كما يتضمن العقد شرطا جزائيا يمكن اللاعب من الاحتراف دون العودة للزمالك في حالة سداد الشرط الجزائي.

وبخلاف وجود بند يسمح للاعب بالموافقة علي الإعارة لاي نادي خارجي عقب الموسم الأول من العقد دون موافقة الزمالك.

وكان أوباما قد فوجئ بأن قيمة عقده الذي وقع عليه في عهد اللجنة السابقة والمقدر بـ 12 مليون جنيه، قد تم اعتماده بقيمة مليوني جنيه فقط.

انتهاء وقت التجديد للاعبي الزمالك

انتهى الوقت المحدد الذي أعلن عنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للاعبي الفريق الأول التي لم تجدد مع النادي بعد.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن الموعد النهائي للاعبي الزمالك التي لم تجدد بعد مع الفريق، والذي حدده اليوم الخميس من الثانية عشر ظهراً عتى الثانية مساء.

ويتواجد في قائمة الزمالك 8 لاغبين ينتهي عقدهم مع النادي في نهاية الموسم الجاري، والتي يأتي أشرف بن شرقي على رأسهم، وطارق حامد.